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Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karabük sınırındaki Kemikli rampasında 23 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil tamamen hurdaya döndü. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesiyle olay yerindeki durum kontrol altına alındı.

Arzu Sarı
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Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü mask
Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü
Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü
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Trafik kazasının şok edici detayları

Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında, Gerede ile Karabük il sınırları arasındaki Kemikli rampasında, 23 Mart 2024 tarihinde saat 18:38'de feci bir trafik kazası yaşandı. Kazada, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü

Acil durum ihbarı ve ilk müdahale

112 Acil Çağrı Merkezi, kazaya ilişkin ihbarı aldıktan hemen sonra, durumu Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dahil olmak üzere ilgili kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu hızlı iletişim, müdahale sürecinin hızlanmasını sağladı.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olay yerinde

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine derhal kaza yerine ulaştı. Ekipler, olay yerindeki güvenlik önlemlerini alarak, kazaya karışan araçtaki kişilerin güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağladı.

Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü

Kazanın etkisi ve yolun durumu

Kaza nedeniyle Kemikli rampası, kısa bir süre için trafiğe kapatıldı. Bu süre zarfında, ekiplerin titiz çalışması sayesinde, kaza yerindeki durum hızla kontrol altına alındı ve yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın ardından

Kazada hurdaya dönen otomobil, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, olası ek yaralanmaları ve daha büyük zararları önlemeye yardımcı oldu.Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü

Önemli uyarılar ve tavsiyeler

Bu kaza, özellikle yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Gerede ve Karabük yol kullanıcılarına, hava ve yol koşullarına uygun sürüş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

# karabük, otomobil, trafik

24 Mar 2024 - 12:34 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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