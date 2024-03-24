Gerede-Karabük yolunda otomobil hurdaya döndü

Trafik kazasının şok edici detayları

Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında, Gerede ile Karabük il sınırları arasındaki Kemikli rampasında, 23 Mart 2024 tarihinde saat 18:38'de feci bir trafik kazası yaşandı. Kazada, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Acil durum ihbarı ve ilk müdahale

112 Acil Çağrı Merkezi, kazaya ilişkin ihbarı aldıktan hemen sonra, durumu Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dahil olmak üzere ilgili kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu hızlı iletişim, müdahale sürecinin hızlanmasını sağladı.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olay yerinde

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine derhal kaza yerine ulaştı. Ekipler, olay yerindeki güvenlik önlemlerini alarak, kazaya karışan araçtaki kişilerin güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağladı.

Kazanın etkisi ve yolun durumu

Kaza nedeniyle Kemikli rampası, kısa bir süre için trafiğe kapatıldı. Bu süre zarfında, ekiplerin titiz çalışması sayesinde, kaza yerindeki durum hızla kontrol altına alındı ve yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın ardından

Kazada hurdaya dönen otomobil, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, olası ek yaralanmaları ve daha büyük zararları önlemeye yardımcı oldu.

Önemli uyarılar ve tavsiyeler

Bu kaza, özellikle yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Gerede ve Karabük yol kullanıcılarına, hava ve yol koşullarına uygun sürüş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.