Evin balkonu heyelana dayanamadı!

Evden Tahliye Operasyonu

Bölgede yaşayan 6 kişilik aile, heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Karabük Öğretmenevi, bu zor zamanlarında aileyi misafir etmek için kapılarını açtı. Polis, belediye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, olay yerine hızla sevk edilerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve çevreyi şeritle çevirerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı

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Bölge Sakinleri Tedirgin

Yenimahalle Umut Sokak'ta yaşayan diğer sakinler de, benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalma endişesi taşıyor. Heyelanın ardından bölgede yapılan incelemelerde, zeminin sağlamlığını tehdit eden birçok faktörün varlığı ortaya çıktı. Bu durum, ilerleyen günlerde benzer vakaların yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Uzmanlardan Uyarılar

Karabük'te meydana gelen bu olay, özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde, benzer coğrafi yapıya sahip bölgelerde yaşayan insanları tedbirli olmaya davet ediyor. Uzmanlar, bu tür doğal afetlere karşı bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek önlemlere dikkat çekerek, vatandaşları uyarıyor.