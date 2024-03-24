- Asayiş

Evin balkonu heyelana dayanamadı!

Karabük Yenimahalle'de heyelan sonucu balkonu çöken ev boşaltıldı. 6 kişilik aile güvenli bir şekilde öğretmenevine yerleştirildi. Yetkililer bölgede önlemler aldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Evin balkonu heyelana dayanamadı! mask
Evin balkonu heyelana dayanamadı!
Evin balkonu heyelana dayanamadı!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Evden Tahliye Operasyonu

Bölgede yaşayan 6 kişilik aile, heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Karabük Öğretmenevi, bu zor zamanlarında aileyi misafir etmek için kapılarını açtı. Polis, belediye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, olay yerine hızla sevk edilerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve çevreyi şeritle çevirerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı

Evin balkonu heyelana dayanamadı!

.

Bölge Sakinleri Tedirgin

Yenimahalle Umut Sokak'ta yaşayan diğer sakinler de, benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalma endişesi taşıyor. Heyelanın ardından bölgede yapılan incelemelerde, zeminin sağlamlığını tehdit eden birçok faktörün varlığı ortaya çıktı. Bu durum, ilerleyen günlerde benzer vakaların yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Evin balkonu heyelana dayanamadı!

Uzmanlardan Uyarılar

Karabük'te meydana gelen bu olay, özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde, benzer coğrafi yapıya sahip bölgelerde yaşayan insanları tedbirli olmaya davet ediyor. Uzmanlar, bu tür doğal afetlere karşı bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek önlemlere dikkat çekerek, vatandaşları uyarıyor.Evin balkonu heyelana dayanamadı!
# karabük, belediye, aile, polis

24 Mar 2024 - 12:37 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL