Evin balkonu heyelana dayanamadı!

Evden Tahliye Operasyonu
Bölgede yaşayan 6 kişilik aile, heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Karabük Öğretmenevi, bu zor zamanlarında aileyi misafir etmek için kapılarını açtı. Polis, belediye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, olay yerine hızla sevk edilerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve çevreyi şeritle çevirerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı
.
Bölge Sakinleri Tedirgin
Yenimahalle Umut Sokak'ta yaşayan diğer sakinler de, benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalma endişesi taşıyor. Heyelanın ardından bölgede yapılan incelemelerde, zeminin sağlamlığını tehdit eden birçok faktörün varlığı ortaya çıktı. Bu durum, ilerleyen günlerde benzer vakaların yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor.
Uzmanlardan Uyarılar
Karabük'te meydana gelen bu olay, özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde, benzer coğrafi yapıya sahip bölgelerde yaşayan insanları tedbirli olmaya davet ediyor. Uzmanlar, bu tür doğal afetlere karşı bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek önlemlere dikkat çekerek, vatandaşları uyarıyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.