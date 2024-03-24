A Milli Takım Avusturya ile dev randevu için hazırlıklara başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün güçlü rakiplerinden Avusturya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. 26 Mart Salı günü Viyana'da gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma öncesi, milli takımımız Budapeşte'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Budapeşte'de yoğun tempoda hazırlık

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın liderliğinde, BVSC-Zugl Kulübü tesislerinde yapılan antrenman, Macaristan ile yapılan maçın ilk 11'inde yer almayan oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Milliler, kamp otelindeki rejenerasyon çalışmalarının ardından sahada ısınma, top kapma ve şut çalışmaları yaparak form tuttu. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maçla taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı. İlk 11'de yer alan oyuncular ise otelde yenilenme ve rejenerasyon çalışmalarına odaklandı.

Kapalı kapılar ardında taktik çalışmalar

A Milli Takım, Avusturya maçı öncesi son hazırlıklarını 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Bu çalışma ile takımın taktik disiplini ve maç stratejisi üzerinde özellikle durulması bekleniyor. Teknik Direktör Montella ve ekibi, Avusturya karşısında alınacak olan sonucun öneminin farkında olarak milli takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

EURO 2024 yolunda önemli adım

A Milli Takım, Avusturya ile yapacağı özel maçı, EURO 2024 yolculuğunda kritik bir adım olarak görüyor. Bu karşılaşma, takımın mevcut durumunu değerlendirme ve gelecek için önemli veriler toplama fırsatı sunuyor. Millilerin, bu tür yüksek profilli maçlardan alınacak olumlu sonuçlar, takımın moral ve motivasyonunu artırarak turnuva öncesi güven tazelemesi açısından büyük önem taşıyor.