- Asayiş

Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

Sinop sahillerinde ölü yunus bulundu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, yunusun ölüm nedenini araştırıyor. Olay, deniz ekosistemlerinin korunması için toplumsal farkındalığı artırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu mask
Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
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Yerel Bir Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu

Yerel halktan bir vatandaşın, günlük gezintisi sırasında kıyıda hareketsiz yatan bir yunus fark etmesiyle ortaya çıkan bu durum, çevre koruma bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşın hızla yetkililere haber vermesi, ölü yunusun hemen ilgili kurumlarca incelenmesini sağladı.

Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

Sinop Üniversitesi'nden Bilim İnsanları Olaya El Koydu

Olay yerine ulaşan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, ölü yunusu dikkatlice inceledi. Öncelikle, yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli örnekler alındı. Bu inceleme, deniz canlılarının yaşam alanlarına yönelik tehditlerin anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
# deniz

24 Mar 2024 - 12:46 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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