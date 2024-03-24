Kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

Yerel Bir Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu

Yerel halktan bir vatandaşın, günlük gezintisi sırasında kıyıda hareketsiz yatan bir yunus fark etmesiyle ortaya çıkan bu durum, çevre koruma bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşın hızla yetkililere haber vermesi, ölü yunusun hemen ilgili kurumlarca incelenmesini sağladı.

Sinop Üniversitesi'nden Bilim İnsanları Olaya El Koydu

Olay yerine ulaşan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, ölü yunusu dikkatlice inceledi. Öncelikle, yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli örnekler alındı. Bu inceleme, deniz canlılarının yaşam alanlarına yönelik tehditlerin anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.