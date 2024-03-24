Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları, spor severlerin büyük ilgisini çekti. Küçük erkekler kategorisinde futbolun en iyilerinin belirlendiği bu prestijli turnuva, şehrin spor gündemine damgasını vurdu.

Beyköy ortaokulu şampiyonluk kupasını kaldırdı

Düzce'nin Şıralık Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, genç yetenekler kıyasıya rekabet etti. Futbol turnuvasının zirvesine Beyköy Ortaokulu yerleşirken, bu başarılarıyla adını altın harflerle yazdırdı. Bahaettin Güçlü Ortaokulu'nun ikincilikle yetindiği turnuvada, Hikmet Akın Ortaokulu üçüncü, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü sırayı aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, büyük bir coşku içinde düzenlenen törenle verildi. Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru'nun elinden ödüllerini alan genç sporcular, bu gurur verici anın tadını çıkardı.

Futbolun geleceği parlak

Düzce'deki okul sporları müsabakaları, genç yeteneklerin ön plana çıkması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için benzersiz fırsatlar sunuyor. Beyköy Ortaokulu'nun şampiyonluğu, takım ruhu ve disiplininin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.