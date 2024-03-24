- Spor

Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon belli oldu

Düzce'de gerçekleşen okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında, Beyköy Ortaokulu zirveye çıktı. Şampiyonluk kupasını kaldıran takım, büyük bir başarıya imza attı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon belli oldu mask
Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon belli oldu
Haber albümü için resme tıklayın

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları, spor severlerin büyük ilgisini çekti. Küçük erkekler kategorisinde futbolun en iyilerinin belirlendiği bu prestijli turnuva, şehrin spor gündemine damgasını vurdu.

Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon belli oldu

Beyköy ortaokulu şampiyonluk kupasını kaldırdı

Düzce'nin Şıralık Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, genç yetenekler kıyasıya rekabet etti. Futbol turnuvasının zirvesine Beyköy Ortaokulu yerleşirken, bu başarılarıyla adını altın harflerle yazdırdı. Bahaettin Güçlü Ortaokulu'nun ikincilikle yetindiği turnuvada, Hikmet Akın Ortaokulu üçüncü, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü sırayı aldı.

Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında şampiyon belli oldu

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, büyük bir coşku içinde düzenlenen törenle verildi. Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru'nun elinden ödüllerini alan genç sporcular, bu gurur verici anın tadını çıkardı.

Futbolun geleceği parlak

Düzce'deki okul sporları müsabakaları, genç yeteneklerin ön plana çıkması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için benzersiz fırsatlar sunuyor. Beyköy Ortaokulu'nun şampiyonluğu, takım ruhu ve disiplininin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

# eğitim, düzce, spor, teknoloji

24 Mar 2024 - 12:44 Düzce- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL