Köylülerin iftar buluşması

Köyde Birlik ve Beraberlik Örneği
Mertoğlu Köyü'nün muhtarı Mustafa Ünal, köyün çok amaçlı salonunun geçen sene faaliyete geçtiğini ve bu mekanın köy halkının yanı sıra tanımadıkları pek çok kişinin de desteği ile hayata geçirildiğini belirtti. Ünal, bu projenin köy için önemli bir dayanışma örneği olduğunun altını çizdi. Salonun açılışının da yine bir iftar programı ile yapıldığını hatırlatan Ünal, bu geleneksel hale gelen iftar buluşmasının, köydeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.
Kültürel ve Sosyal Dayanışmanın Gücü
Bu iftar buluşması, sadece bir yemek etkinliği olmanın ötesinde, Mertoğlu Köyü'nün sosyal ve kültürel dayanışmasını gözler önüne seren bir platform oldu. Katılımcılar arasında yer alan Sinop Vali Yardımcısı ve Sinop Müftüsü gibi resmi yetkililer, köyün bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini ve sosyal dokunun zenginleştiğini dile getirdiler. Köy muhtarı Ünal, bu tür organizasyonların köy halkını bir araya getirerek sosyal bağları güçlendirdiğini ve köyün gelişimine katkı sağladığını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.