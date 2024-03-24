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Köylülerin iftar buluşması

Sinop Mertoğlu Köyü'nde gerçekleşen iftar buluşması, 300 vatandaşın katılımı, köy muhtarı ve önemli isimlerle beraberlik ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

İhlas Haber Ajansı
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Köylülerin iftar buluşması
Köylülerin iftar buluşması
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Köyde Birlik ve Beraberlik Örneği

Mertoğlu Köyü'nün muhtarı Mustafa Ünal, köyün çok amaçlı salonunun geçen sene faaliyete geçtiğini ve bu mekanın köy halkının yanı sıra tanımadıkları pek çok kişinin de desteği ile hayata geçirildiğini belirtti. Ünal, bu projenin köy için önemli bir dayanışma örneği olduğunun altını çizdi. Salonun açılışının da yine bir iftar programı ile yapıldığını hatırlatan Ünal, bu geleneksel hale gelen iftar buluşmasının, köydeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Köylülerin iftar buluşması

Kültürel ve Sosyal Dayanışmanın Gücü

Bu iftar buluşması, sadece bir yemek etkinliği olmanın ötesinde, Mertoğlu Köyü'nün sosyal ve kültürel dayanışmasını gözler önüne seren bir platform oldu. Katılımcılar arasında yer alan Sinop Vali Yardımcısı ve Sinop Müftüsü gibi resmi yetkililer, köyün bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini ve sosyal dokunun zenginleştiğini dile getirdiler. Köy muhtarı Ünal, bu tür organizasyonların köy halkını bir araya getirerek sosyal bağları güçlendirdiğini ve köyün gelişimine katkı sağladığını belirtti.Köylülerin iftar buluşması

24 Mar 2024 - 12:49 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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