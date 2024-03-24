- Asayiş

MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Türkiye'nin dört bir yanında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı operasyon, MERCEK-14, büyük bir başarıya imza attı. 63 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ve dört gün süren operasyonlar sonucunda, toplam 966 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 852 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi mask
MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi
MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Operasyonun Detayları Göz Doldurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonlarda 644 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 adet uzun namlulu tüfek ve 140 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. Operasyonlar, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Yerlikaya: "Mücadelemiz Devam Edecek"

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçıları ile mücadelenin Türk milletinin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ayrıca, operasyonun gerçekleştiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu gibi büyükşehirlerin de bulunduğunu açıkladı.MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi

İllere Göre Yakalama ve Gözaltı Sayıları

Operasyonlar kapsamında İstanbul'da 162 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 54 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilerek, 57 şüpheli gözaltına alındı. İzmir, Antalya ve Ordu illerinde de benzer başarılı sonuçlar elde edildi.
# Medya, istanbul, jandarma

24 Mar 2024 - 12:53 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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