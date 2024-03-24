MERCEK-14 ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyonun Detayları Göz Doldurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonlarda 644 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 adet uzun namlulu tüfek ve 140 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. Operasyonlar, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Yerlikaya: "Mücadelemiz Devam Edecek"

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçıları ile mücadelenin Türk milletinin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ayrıca, operasyonun gerçekleştiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu gibi büyükşehirlerin de bulunduğunu açıkladı.

İllere Göre Yakalama ve Gözaltı Sayıları

Operasyonlar kapsamında İstanbul'da 162 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 54 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilerek, 57 şüpheli gözaltına alındı. İzmir, Antalya ve Ordu illerinde de benzer başarılı sonuçlar elde edildi.