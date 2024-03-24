- Kültür-Sanat

Botanik ve sanat buluştu! Ormancılık Haftası'na özel sergi

Düzce, Türkiye'nin botanik sanatına ev sahipliği yapıyor. İstanbul dışında ilk kez Düzce Üniversitesi'nde açılan ve botanik sanatının inceliklerini sergileyen bu özel koleksiyon, Ormancılık Haftası kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor. "Bağ, Bahçe, Çiçek" temalı serginin yanı sıra konferanslar da düzenlendi.

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Botanik ve sanat buluştu! Ormancılık Haftası'na özel sergi mask
Botanik ve sanat buluştu! Ormancılık Haftası'na özel sergi
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Bilimden Sanata Bitkilerin Yolculuğu

Düzce Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve konuk konuşmacılar, tıbbi bitkilerden sanata, bitkisel çayların sağlık üzerindeki etkilerinden doğa ile sanatın iç içe geçmiş tarihine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sundu. Prof. Dr. Necmi Aksoy, serginin önemine değinirken, Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, bitkisel çayların aşırı tüketiminin tehlikeleri üzerine uyarılarda bulundu.

Botanik ve sanat buluştu! Ormancılık Haftası'na özel sergi

Sanatçıların Doğa ile İmtihanı

Doç. Dr. Lütfi Özden, doğanın sanat üzerindeki ilhamını ve sanatın doğa üzerindeki etkilerini ele aldı. Sergide, 17 ressamın 65 eseri yer alıyor ve bu eserler, bitkilerin hayat döngüsünü yakından takip ederek, onlarla birlikte yaşamanın hikayesini anlatıyor.

Sergi ve Konferans Etkinliği: Bitkilerden Sanata

Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde yetişen ve Düzce'ye özgü endemik bitkilerin resimlerinin yapılması planlanıyor. Bu sergi ve konferans etkinliği, botanik sanatının ve biliminin önemine dikkat çekerken, aynı zamanda doğanın korunmasının da altını çiziyor.
# düzce, doğa

24 Mar 2024 - 12:56 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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