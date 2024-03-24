Botanik ve sanat buluştu! Ormancılık Haftası'na özel sergi

Bilimden Sanata Bitkilerin Yolculuğu

Düzce Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve konuk konuşmacılar, tıbbi bitkilerden sanata, bitkisel çayların sağlık üzerindeki etkilerinden doğa ile sanatın iç içe geçmiş tarihine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sundu. Prof. Dr. Necmi Aksoy, serginin önemine değinirken, Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, bitkisel çayların aşırı tüketiminin tehlikeleri üzerine uyarılarda bulundu.

Sanatçıların Doğa ile İmtihanı

Doç. Dr. Lütfi Özden, doğanın sanat üzerindeki ilhamını ve sanatın doğa üzerindeki etkilerini ele aldı. Sergide, 17 ressamın 65 eseri yer alıyor ve bu eserler, bitkilerin hayat döngüsünü yakından takip ederek, onlarla birlikte yaşamanın hikayesini anlatıyor.

Sergi ve Konferans Etkinliği: Bitkilerden Sanata

Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde yetişen ve Düzce'ye özgü endemik bitkilerin resimlerinin yapılması planlanıyor. Bu sergi ve konferans etkinliği, botanik sanatının ve biliminin önemine dikkat çekerken, aynı zamanda doğanın korunmasının da altını çiziyor.