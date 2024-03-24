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Bolu vefat edenler.. 24 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 24 Mart 2024 Bugün3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 24 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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YADİGAR GÜLER YARDIMCI

Karaçayır Mahallesi halkından Abbas YARDIMCI’ın eşi Çoşkun GÖNÜL ve Figen YARDIMCIN’ın anneleri

Cenazesi buğün siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

KADRİYE GÖRÜŞ

Alpagut Mahallesi halkından Fethi Görüş’ün eşi, Resalet Ünalan, Abdullah Tevfik, Tevfik, Mustafa Görüş, Ayşegül Ertuğrul’un anneleri, Varol Ünalan, Şeref, Nuray, Canan Görüş, Fatih Ertuğrul’un kayınvalideleri

Cenazesi bugün Alpagut  camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpagut mahalle mezarlığına defnedilecektir.

NAZIM ÖZGÜL

Beşkavaklar mahallesi halkından  (Merhum) Ayşe ÖZGÜL’ün eşi Aysel GÜRKAN ve Ahmet ÖZGÜL’ün babaları Fahrettin GÜRKAN’ın kayınbabası

Cenazesi buğün beşkavaklar mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.

24 Mar 2024 - 13:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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