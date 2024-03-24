Bolu vefat edenler.. 24 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

YADİGAR GÜLER YARDIMCI
Karaçayır Mahallesi halkından Abbas YARDIMCI’ın eşi Çoşkun GÖNÜL ve Figen YARDIMCIN’ın anneleri
Cenazesi buğün siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
KADRİYE GÖRÜŞ
Alpagut Mahallesi halkından Fethi Görüş’ün eşi, Resalet Ünalan, Abdullah Tevfik, Tevfik, Mustafa Görüş, Ayşegül Ertuğrul’un anneleri, Varol Ünalan, Şeref, Nuray, Canan Görüş, Fatih Ertuğrul’un kayınvalideleri
Cenazesi bugün Alpagut camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpagut mahalle mezarlığına defnedilecektir.
NAZIM ÖZGÜL
Beşkavaklar mahallesi halkından (Merhum) Ayşe ÖZGÜL’ün eşi Aysel GÜRKAN ve Ahmet ÖZGÜL’ün babaları Fahrettin GÜRKAN’ın kayınbabası
Cenazesi buğün beşkavaklar mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.