Boluspor'dan genç yıldız adayına yeni sözleşme! Tolunay Artuç ile nikah tazelendi

Boluspor'un genç ve yetenekli futbolcusu Tolunay Artuç, kırmızı beyazlı ekip ile olan bağlarını daha da güçlendirdi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde parlayan yıldız, milli takım antrenörlerinin de radarına girmeyi başardı.

Yalçın Koşukavak etkisi

Yalçın Koşukavak'ınBoluspor'un başına geçmesiyle birlikte, genç yetenek Tolunay Artuç kendini gösterme fırsatı buldu. Zamanla sahada daha fazla süre alarak performansıyla dikkat çeken Artuç, milli takım antrenörlerinin de ilgisini çekti. Bu gelişmelerin ardından Boluspor, genç futbolcusu ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Boluspor ile 4 yıllık yeni sözleşme

Boluspor transfer komitesi, genç oyuncu ile masaya oturarak 2025 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Böylece Artuç, önümüzdeki dört yıl boyunca Boluspor'un başarısı için ter dökecek.

Sahalardaki iz bırakan performans

Trendyol 1. Lig'de ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Tolunay Artuç, takımına önemli katkılarda bulundu. 8 lig maçında sonradan oyuna girerek takımına destek olan Artuç, Türkiye Kupası'nda ise 259 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. Aynı zamanda U19 Milli Takım forması da giyen genç oyuncu, gelecek vadeden bir yetenek olarak ön plana çıkıyor.