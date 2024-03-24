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Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey İç Anadolu'da yoğun kar yağışı sonrası fındık bahçeleri beyazla kaplandı. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, ordu, Samsun, ve çevre iller için uyarıda bulunan Ziraat Odaları Birliği'nden Arslan Soydan, önümüzdeki günlerin fındık için büyük risk taşıdığını söyledi…

Arzu Sarı
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Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi! mask
Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!
Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!
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Yoğun kar yağışı fındık bahçelerini etkiliyor

Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey İç Anadolu bölgesi, son dönemde yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte fındık üretiminin kalbi sayılan alanlarda beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu durum, fındık üreticileri arasında zirai don endişesini artırdı.

Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Zirai don riski altındaki bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında, özellikle Ordu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere, bölgede zirai don riski önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevcut durumun fındık için ciddi bir risk taşıdığını belirtti.

Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Önceki yıllarda yaşanan kayıplar

Soydan, 2014 yılında yaşanan ve fındık rekoltesinde büyük kayıplara neden olan zirai don olayını hatırlatarak, üreticilerin geçmiş olaylardan ders alması gerektiğini vurguladı. O dönemde yaşanan zararlar, bugün için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Meteoroloji'den gelen uyarılar

Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23-25 Mart tarihleri arasında Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don olaylarının beklendiği duyuruldu. Bu bilgi, üreticilerin önlem almasında kritik bir rol oynuyor.Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Kritik haftalar kapıda

Soydan'a göre, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç, fındık üretimi için son derece kritik. Bu dönemde yaşanabilecek zirai don olayları, ciddi zararlara yol açabilir. Bu nedenle, üreticilerin tedbirli olması büyük önem taşıyor.Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Üreticilere yönelik öneriler

Fındık üreticilerine, zirai don riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yapılıyor. Geçmişte yaşanan zararların bir kez daha yaşanmaması için alınacak tedbirler, bu dönemde hayati önem taşımakta.

# türkiye, karadeniz

24 Mar 2024 - 13:39 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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