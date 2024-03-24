Batı Karadeniz ve çevresinde zirai don tehlikesi!

Yoğun kar yağışı fındık bahçelerini etkiliyor
Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey İç Anadolu bölgesi, son dönemde yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte fındık üretiminin kalbi sayılan alanlarda beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu durum, fındık üreticileri arasında zirai don endişesini artırdı.
Zirai don riski altındaki bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında, özellikle Ordu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere, bölgede zirai don riski önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevcut durumun fındık için ciddi bir risk taşıdığını belirtti.
Önceki yıllarda yaşanan kayıplar
Soydan, 2014 yılında yaşanan ve fındık rekoltesinde büyük kayıplara neden olan zirai don olayını hatırlatarak, üreticilerin geçmiş olaylardan ders alması gerektiğini vurguladı. O dönemde yaşanan zararlar, bugün için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
Meteoroloji'den gelen uyarılar
Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23-25 Mart tarihleri arasında Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don olaylarının beklendiği duyuruldu. Bu bilgi, üreticilerin önlem almasında kritik bir rol oynuyor.
Kritik haftalar kapıda
Soydan'a göre, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç, fındık üretimi için son derece kritik. Bu dönemde yaşanabilecek zirai don olayları, ciddi zararlara yol açabilir. Bu nedenle, üreticilerin tedbirli olması büyük önem taşıyor.
Üreticilere yönelik öneriler
Fındık üreticilerine, zirai don riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yapılıyor. Geçmişte yaşanan zararların bir kez daha yaşanmaması için alınacak tedbirler, bu dönemde hayati önem taşımakta.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.