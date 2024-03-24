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Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

Bolu temsilcisi Karpars Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde üst üste kazandığı maçlarla liderlik koltuğunda. 17 Temmuz Spor Salonu'nda Falcon Atletik'i mağlup eden Karpars, Çankaya Üniversitesi ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor mask
Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor
Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor
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Bolu’yu temsil eden Karpars Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginin zorlu mücadelesinde adeta bir buldozer gibi ilerliyor. Sezonun ilk iki karşılaşmasını kazanarak lige muhteşem bir giriş yapan Karpars, seriyi 3'üncü maçında da sürdürdü.

Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

Karpars’dan kritik galibiyet

Rakibi FalconAtletik'i sahasında ağırlayan Karpars, nefes kesen bir mücadelenin ardından 81-80'lik skorla galibiyeti elde etti. Bu sonuçla birlikte Karpars, ligdeki liderliğini perçinleyerek rakiplerine gözdağı verdi.

Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

17 Temmuz Spor Salonu'nda tarihi zafer

Bolu 17 Temmuz Spor Salonu, tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Karpars ve Falcon Atletik arasındaki başa baş geçen karşılaşmada, ev sahibi Karpars son bölümlerde sergilediği üstün performansla maçı kazanmayı başardı. Seyircisinin de desteğiyle galibiyete uzanan Karpars, ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

Liderlik koltuğunda Karpars

Sezonun başlarında elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Bolu temsilcisi, ligde 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu başarısıyla birlikte Karpars, ilk sezonunda bile olsa rakipleri arasında farkını ortaya koymuş oldu.

Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

Çankaya Üniversitesi ile zorlu randevu

Karpars Basketbol Takımı, 29 Mart'ta Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele, Karpars'ın liderliğini koruyup koruyamayacağının bir testi olacak. Taraftarlar ve spor severler, bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

İstatistikler ve beklentiler

Karpars'ın bu sezondaki yükselişi, istatistiklerle de destekleniyor. Takım, sahadaki uyumu ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı. Önümüzdeki maçlar, Karpars'ın bu formunu sürdürebilme kapasitesini gösterecek.

Bolu temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor

 

 

 

# spor

24 Mar 2024 - 14:00 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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