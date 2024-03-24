- Teknoloji

Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

Audi'nin yeni tamamen elektrikli Q6 e-tron SUV'u, 10 dakikada 258 km şarj ve 625 km menzil sunuyor. 800V batarya mimarisi ve 270kW şarj kapasitesi ile Q6 e-tron, elektrikli araç teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler? mask
Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?
Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?
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Audi'nin Elektrikli Geleceği: Yeni Q6 e-tron SUV ile Yeni Bir Çağ

Audi, elektrikli araç (EV) teknolojisindeki son yeniliklerini sergileyerek, tamamen elektrikli yeni Q6 e-tron SUV'yi tanıttı. Bu araç, Audi'nin yeni "Premium Platform Electric" (PPE) mimarisini temel alıyor ve elektrikli mobilitede yeni bir dönemi simgeliyor. Q6 e-tron, Audi'nin elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendiriyor ve sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını pekiştiriyor.

Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

Devrim Niteliğindeki Şarj Kapasitesi ve Menzil

Yeni Q6 e-tron, 10 dakikada 258 kilometre menzil sunabilen hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Tek şarjla 625 kilometre (388 mil) menzile ulaşabilen bu SUV, elektrikli araçlar arasında öne çıkan bir performans sergiliyor. ABD modeli için beklenen 300 milden fazla menzil, Q6 e-tron'u uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

Güçlü Performans ve Şık Tasarım

Q6 e-tron, saatte 143 mile kadar maksimum hız ve sadece 4,2 saniyede 0'dan 60 mile hızlanma gibi etkileyici performans özellikleri sunuyor. Audi'nin karakteristik şık tasarımı, yeni EV platformunun avantajlarıyla birleşerek, hem estetik hem de fonksiyonel bir araç ortaya koyuyor. Araç, agresif dış tasarımı, şık farları ve ağ tarzı ızgarasıyla modern Audi estetiğini yansıtıyor.Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

Yüksek Kapasiteli Batarya ve İleri Teknoloji

800 volt batarya mimarisi ve 270 kilowatt saatlik maksimum şarj kapasitesi, Q6 e-tron'un teknolojik üstünlüğünü gösteriyor. Bu özellikler, aracın kısa sürede şarj olmasını ve uzun menziller kat etmesini sağlıyor, böylece kullanıcıların elektrikli araçlardan beklentilerini karşılıyor.Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

Audi'nin Elektrikli Vizyonu

Audi, 2025 yılına kadar dünya çapında 20 yeni veya önemli ölçüde yeniden tasarlanmış model ve türev sunmayı hedefliyor, bunların yarısından fazlası elektrikli olacak. Q6 e-tron, markanın elektrikli araç portföyünü genişletme ve sürdürülebilir mobiliteye olan taahhüdünü pekiştirme yolundaki önemli bir adımı temsil ediyor.Audi Q6 e-tron SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

# araç, teknoloji

24 Mar 2024 - 14:08 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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