24 Mar 2024 - 14:10- Siyaset G:

İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi

Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, MHP'nin desteğiyle gerçekleştirdiği paramotorlu poster gösterisiyle seçim kampanyasına yeni bir boyut getiriyor. Gökyüzünden yayılan 'Vakti Geldi Bolu' mesajı, şehrin seçim atmosferini canlandırıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor

Arzu Sarı
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İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi mask
İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi
İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi
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İlhan Durak'tan gökyüzünde seçim inovasyonu

Bolu'nun politik sahnesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın sıra dışı bir kampanya hamlesiyle hareketlendi. Durak'ın yüzünün yer aldığı bir poster, paramotor yardımıyla şehir üzerinde uçuş yaparak, seçim kampanyalarına modern bir yaklaşım kazandırdı.

İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi

Paramotor ile seçim kampanyasında yeni bir çağ

31 Mart seçimleri öncesi, İlhan Durak ve takımının, alışılagelmişin dışında bir yöntem seçerek paramotor ile poster taşıma fikrini gerçekleştirmesi, Bolu'da politik kampanya yöntemlerinde yeni bir sayfa açtı. Bu yenilikçi adım, seçim kampanyalarının geleceğine ışık tutuyor.

İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi

"Vakti Geldi Bolu" gökyüzünden sesleniyor

Durak'ın kampanya posteri, "Vakti Geldi Bolu" sloganıyla, özellikle Bolu Belediyesi civarında gerçekleştirilen düşük irtifa uçuşları sırasında vatandaşların dikkatini çekti. Bu görsel ve dinamik kampanya yöntemi, seçim sürecine yenilikçi bir soluk getiriyor.
İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi

Bolulu vatandaşların gökyüzüne büyük ilgisi

Bolu'nun her köşesinden vatandaşlar, bu özgün kampanya yöntemine büyük ilgi gösterdi. Gökyüzünde süzülen paramotor, şaşkınlık ve merakla izlendi; bu özel anlar, hızla cep telefonları aracılığıyla sosyal medyada yerini aldı.İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi

Yaratıcılıkla dolu bir seçim dönemi

İlhan Durak'ın kampanya sürecinde sergilediği çalışkanlık, samimiyet ve özellikle yaratıcılık, seçmenler üzerinde olumlu bir izlenim bırakıyor. Bu tür yenilikçi kampanya stratejileri, seçim süreçlerinin sadece yerel düzeyde değil, genel olarak da nasıl bir atmosferde gerçekleşebileceğinin bir göstergesi.

Bolu'da seçim rüzgarları yeniden şekilleniyor

İlhan Durak'ın paramotorlu poster gösterisi, seçim kampanyalarında yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Bu etkinlik sayesinde, Bolu'daki seçim havası, daha heyecanlı ve renkli bir boyuta taşınıyor, seçmenlerde yeni bir heyecan ve ilgi uyandırıyor.

# başkan, belediye, seçim

24 Mar 2024 - 14:10 - Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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