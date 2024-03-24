İlhan Durak'ın göz alıcı paramotor gösterisi

İlhan Durak'tan gökyüzünde seçim inovasyonu
Bolu'nun politik sahnesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın sıra dışı bir kampanya hamlesiyle hareketlendi. Durak'ın yüzünün yer aldığı bir poster, paramotor yardımıyla şehir üzerinde uçuş yaparak, seçim kampanyalarına modern bir yaklaşım kazandırdı.
Paramotor ile seçim kampanyasında yeni bir çağ
31 Mart seçimleri öncesi, İlhan Durak ve takımının, alışılagelmişin dışında bir yöntem seçerek paramotor ile poster taşıma fikrini gerçekleştirmesi, Bolu'da politik kampanya yöntemlerinde yeni bir sayfa açtı. Bu yenilikçi adım, seçim kampanyalarının geleceğine ışık tutuyor.
"Vakti Geldi Bolu" gökyüzünden sesleniyor
Durak'ın kampanya posteri, "Vakti Geldi Bolu" sloganıyla, özellikle Bolu Belediyesi civarında gerçekleştirilen düşük irtifa uçuşları sırasında vatandaşların dikkatini çekti. Bu görsel ve dinamik kampanya yöntemi, seçim sürecine yenilikçi bir soluk getiriyor.
Bolulu vatandaşların gökyüzüne büyük ilgisi
Bolu'nun her köşesinden vatandaşlar, bu özgün kampanya yöntemine büyük ilgi gösterdi. Gökyüzünde süzülen paramotor, şaşkınlık ve merakla izlendi; bu özel anlar, hızla cep telefonları aracılığıyla sosyal medyada yerini aldı.
Yaratıcılıkla dolu bir seçim dönemi
İlhan Durak'ın kampanya sürecinde sergilediği çalışkanlık, samimiyet ve özellikle yaratıcılık, seçmenler üzerinde olumlu bir izlenim bırakıyor. Bu tür yenilikçi kampanya stratejileri, seçim süreçlerinin sadece yerel düzeyde değil, genel olarak da nasıl bir atmosferde gerçekleşebileceğinin bir göstergesi.
Bolu'da seçim rüzgarları yeniden şekilleniyor
İlhan Durak'ın paramotorlu poster gösterisi, seçim kampanyalarında yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Bu etkinlik sayesinde, Bolu'daki seçim havası, daha heyecanlı ve renkli bir boyuta taşınıyor, seçmenlerde yeni bir heyecan ve ilgi uyandırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.