Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Bolu'yu ulusal arenada gururla temsil eden başarılı karateci ve wushucular, Türkiye Şampiyonaları'ndan toplamda 7 madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşadılar. Sporcular, kazandıkları bu büyük başarıları il müdürlüğünde kutladılar.

Sporun zirvesindeki Bolulu Karateci ve Wushucular

Karate ve Wushu dallarında Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli şampiyonalara katılan Bolu temsilcileri, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldıkları yarışmalardan 7 değerli madalya ile dönen sporcular, bu başarıyı Karate İl Temsilcisi Prof. Dr. Halit KARATAY ve il karate antrenörlerinin rehberliğinde elde ettiler.

Sporcuların il müdürlüğü ziyareti

Bu önemli başarıların ardından Bolu'nun şampiyon sporcuları, bir ziyaret gerçekleştirerek İl Müdürü Emrullah GÜLER ile buluştular. Sporcular ve antrenörleri, bu ziyarette başarı hikayelerini paylaşırken, gelecek planları üzerine de konuştular.

Avrupa Şampiyonası için başarı dilekleri

İl Müdürü Emrullah GÜLER, ziyaret sırasında sporculara önümüzdeki dönemde katılacakları 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi. GÜLER, sporcuların Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmalarının gurur verici olduğunu vurguladı.

Bolu'nun spor alanındaki yükselişi

Bolu'nun karate ve wushu alanlarında elde ettiği başarılar, şehrin spor alanında yükselen bir değer olduğunu gösteriyor. Sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılar, genç sporculara ilham kaynağı oluyor.