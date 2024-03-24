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Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Bolu'nun şampiyon karateci ve wushucuları, Türkiye Şampiyonaları'ndan 7 madalya ile dönerek İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Avrupa Şampiyonası için başarılar dileyen İl Müdürü, Bolu'nun gururunu paylaştı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti mask
Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti
Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti
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Bolu'yu ulusal arenada gururla temsil eden başarılı karateci ve wushucular, Türkiye Şampiyonaları'ndan toplamda 7 madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşadılar. Sporcular, kazandıkları bu büyük başarıları il müdürlüğünde kutladılar.

Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Sporun zirvesindeki Bolulu Karateci ve Wushucular

Karate ve Wushu dallarında Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli şampiyonalara katılan Bolu temsilcileri, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldıkları yarışmalardan 7 değerli madalya ile dönen sporcular, bu başarıyı Karate İl Temsilcisi Prof. Dr. Halit KARATAY ve il karate antrenörlerinin rehberliğinde elde ettiler.

Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Sporcuların il müdürlüğü ziyareti

Bu önemli başarıların ardından Bolu'nun şampiyon sporcuları, bir ziyaret gerçekleştirerek İl Müdürü Emrullah GÜLER ile buluştular. Sporcular ve antrenörleri, bu ziyarette başarı hikayelerini paylaşırken, gelecek planları üzerine de konuştular.

Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Avrupa Şampiyonası için başarı dilekleri

İl Müdürü Emrullah GÜLER, ziyaret sırasında sporculara önümüzdeki dönemde katılacakları 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi. GÜLER, sporcuların Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmalarının gurur verici olduğunu vurguladı.

Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Bolu'nun spor alanındaki yükselişi

Bolu'nun karate ve wushu alanlarında elde ettiği başarılar, şehrin spor alanında yükselen bir değer olduğunu gösteriyor. Sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılar, genç sporculara ilham kaynağı oluyor.

Bolu'nun Şampiyon Karateci ve Wushucuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

 

 

 

 

 

# türkiye, avrupa, düzce, ziyaret

24 Mar 2024 - 14:30 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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