Kia'nın piyasayı sarsan indirim hamlesi! Stonic ve EV6 fırsatları

Kia, otomobil sektöründe dikkat çekici bir indirim kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Stonic ve Sportage SUV modelleri ile otomobil severlerin ilgisini çeken Kia, EV6 elektrikli otomobil modelinde ise tam 250.000 TL'lik bir indirim yaparak alıcıları şaşırtıyor. Bu hamle, Kia'nın piyasadaki rekabetçi pozisyonunu güçlendirirken, tüketicilere de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Stonic SUV: Egea'dan Daha Uygun Fiyatla

Kia'nın Stonic SUV modeli, fiyat listesi incelendiğinde bazı Fiat Egea versiyonlarından daha uygun fiyata sahip. 2024 model yılı için 1.4L 100 PS Otomatik versiyon Cool donanım Stonic SUV, 1.160.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, Stonic'i segmentindeki en rekabetçi modellerden biri haline getiriyor ve "Egea'dan bile ucuz" olarak nitelendirilmesine yol açıyor.

EV6 Elektrikli Otomobilde Büyük İndirim

Kia'nın elektrikli otomobil modeli EV6, mart ayında yapılan 250.000 TL'lik indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu indirim, EV6'nın tüm versiyonlarında geçerli olup, Kia'nın elektrikli otomobil piyasasındaki iddiasını güçlendiriyor. EV6'nın indirimli fiyatları, elektrikli otomobil almayı düşünen tüketiciler için büyük bir cazibe merkezi oluşturuyor.



İşte 23 Mart 2024 tarihli fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.160.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.220.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.200.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.240.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.300.000 TL.

İşte 23 Mart 2024 tarihli Sportage fiyat listesi;

Versiyonu: 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Benzin. Donanımı: Live. Fiyatı: 1.640.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.750.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Benzin. Donanımı: Elegance Konfor. Fiyatı: 1.950.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Dizel. Donanımı: Elegance Konfor. Fiyatı: 2.080.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Benzin. Donanımı: Prestige. Fiyatı: 2.175.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Dizel. Donanımı: Prestige. Fiyatı: 2.305.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 150 PS 4X4 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Mild Hybrid - Benzin. Donanımı: Anniversary Edition. Fiyatı: 2.275.000 TL.

İşte 23 Mart 2024 tarihli EV6 fiyat listesi;

Versiyonu: 169 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: Prestige Long Range. Fiyatı: 3.130.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL.

Versiyonu: 239 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT-Line Long Range. Fiyatı: 3.500.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL.

Versiyonu: 430 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT-Line Long Range. Fiyatı: 3.850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL.

İşte 23 Mart 2024 tarihli Sedan Easy donanım fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 977.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 939.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.155.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.113.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.323.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.275.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.417.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.407.900 TL.