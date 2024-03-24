Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun ilk yarısında sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. Yeşil-siyahlı takım, Tuncay Şanlı liderliğinde çıktığı 23 mücadelede elde ettiği 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirve yarışında iddialı konumunu korudu.

Sakaryaspor’un ikinci yarı performansı

Sezonun ikinci yarısına ise beklenenden farklı bir başlangıç yapan Sakaryaspor, yaşanan puan kayıplarıyla hedeflerinden uzaklaşmış gibi görünse de, son dönemdeki toparlanma ile tekrar hedeflerine yaklaştı.

Gözler Şanlıurfaspormaçına çevrildi

Sezon başında şampiyonluk parolasıyla lige başlayan ve ilk haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından geri düşen Sakaryaspor, milli arayı iyi değerlendirme amacında. Evlerinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek moral bulan ve 3. sıraya yerleşen yeşil-siyahlılar, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspormaçının hazırlıklarına başladı.

Sakat oyuncuların dönüşü

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor. Milli ara, yaklaşık iki aydır sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Dino'nun sahalara dönüşü için bir fırsat sunuyor. Güney Afrikalı oyuncunun yanı sıra Isaac Donkor da sakatlıktan kurtulup takıma katılacak. Bu gelişmeler, Sakaryaspor'un kadrosunu güçlendirerek sezonun kalan bölümünde daha etkili olmasını sağlayacak.

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi

Sakaryaspor, lige verilen iki haftalık milli arayı en verimli şekilde değerlendirerek, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Tuncay Şanlı ve ekibinin yönetimindeki Sakaryaspor, disiplinli çalışmaları ve takıma dönen oyuncularıyla gücüne güç katıyor. Sezonun son düzlüğünde, Şanlıurfaspordeplasmanından alınacak bir galibiyet, yeşil-siyahlıların moralini daha da yükseltecek ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlayacak.