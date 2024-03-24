- Spor

Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Tuncay Şanlı liderliğindeki takım, milli arayı verimli geçirip, kadrosunu güçlendirerek Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü! mask
Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!
Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun ilk yarısında sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. Yeşil-siyahlı takım, Tuncay Şanlı liderliğinde çıktığı 23 mücadelede elde ettiği 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirve yarışında iddialı konumunu korudu.

Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

Sakaryaspor’un ikinci yarı performansı

Sezonun ikinci yarısına ise beklenenden farklı bir başlangıç yapan Sakaryaspor, yaşanan puan kayıplarıyla hedeflerinden uzaklaşmış gibi görünse de, son dönemdeki toparlanma ile tekrar hedeflerine yaklaştı.

Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

Gözler Şanlıurfaspormaçına çevrildi

Sezon başında şampiyonluk parolasıyla lige başlayan ve ilk haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından geri düşen Sakaryaspor, milli arayı iyi değerlendirme amacında. Evlerinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek moral bulan ve 3. sıraya yerleşen yeşil-siyahlılar, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspormaçının hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

Sakat oyuncuların dönüşü

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor. Milli ara, yaklaşık iki aydır sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Dino'nun sahalara dönüşü için bir fırsat sunuyor. Güney Afrikalı oyuncunun yanı sıra Isaac Donkor da sakatlıktan kurtulup takıma katılacak. Bu gelişmeler, Sakaryaspor'un kadrosunu güçlendirerek sezonun kalan bölümünde daha etkili olmasını sağlayacak.

Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi

Sakaryaspor, lige verilen iki haftalık milli arayı en verimli şekilde değerlendirerek, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Tuncay Şanlı ve ekibinin yönetimindeki Sakaryaspor, disiplinli çalışmaları ve takıma dönen oyuncularıyla gücüne güç katıyor. Sezonun son düzlüğünde, Şanlıurfaspordeplasmanından alınacak bir galibiyet, yeşil-siyahlıların moralini daha da yükseltecek ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlayacak.

Sakaryaspor, milli ara sonrası hedef büyüttü!

 

 

 

 

 

 

24 Mar 2024 - 14:45 Sakarya- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL