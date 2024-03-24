CFMoto'nun yenilik rüzgarı! 250NK ve 300NK'nin 2025 modeli geldi!

Yenilikçi Tasarım ve Güçlü Performans

CFMoto'nun yeni nesil 250NK ve 300NK modelleri, üretime hazır görünümleriyle göz dolduruyor. Sızdırılan resimler, iki renk şeması ve üretim tarzı grafiklerle tamamlanan motosikletleri gösteriyor. Bu yeni tasarım, CFMoto'nun KTM ile olan ittifakının bir sonucu olarak görülüyor ve markanın motosiklet sektöründeki yenilikçi yaklaşımını vurguluyor.

KTM İle Güçlü Bir İttifak

CFMoto'nun KTM ile olan ortaklığı, her iki markanın da güçlü yönlerini birleştiriyor. CFMoto, KTM'nin LC8 V-twin motorunun özel olarak geliştirilmiş bir versiyonunu içeren yeni 1279cc touring motosikletini tanıttı. Bu ortaklık, CFMoto'nun KTM adına 790 Duke ve birkaç küçük model üretmesini de içeriyor. Yakında tanıtılacak olan CFMoto 800MT macera motosikleti, bu ittifakın bir başka önemli ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Yenilenen Tasarım Detayları

Yeni 250NK ve 300NK modelleri, mevcut modellerin şasisi, frenleri ve süspansiyonunu koruyor gibi görünse de, tekerlekler ve güncellenmiş stil açısından önemli yenilikler sunuyor. Far tasarımı mevcut modellerle benzer olsa da, arka kaporta ve yakıt deposu kapağı gibi detaylar tamamen yenilenmiş durumda. Karbon etkili radyatör kaportaları ve yeni havalandırma delikleri, motosikletin agresif ve modern bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Teknik Özelliklerdeki İyileştirmeler

250NK modeli için sızdırılan teknik detaylara göre, maksimum güç 26 hp'den 27,5 hp'ye yükseltilmiş. Ağırlık da 151 kg'dan 158 kg'a çıkarılarak, motosikletin daha sağlam bir yapıya kavuştuğu görülüyor. 300NK modelinin teknik özellikleri de benzer iyileştirmeler içerebilir ve bu, motosikletin performansında önemli bir artış anlamına geliyor.