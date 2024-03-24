CFMoto 450SR S (2024) – yenilikçi tasarım ve üstün performans fiyatı ve özellikleri neler?

Yeni Nesil Motosikletçiler için İdeal Seçim: CFMoto 450SR S

CFMoto'nun 2024 modeli 450SR S, yeni nesil motosikletçileri hedef alıyor. Honda CBR500R ve Yamaha R3 gibi rakiplerine kıyasla daha egzotik bir stil ve güçlü performans sunarak dikkat çekiyor. KTM ile olan dağıtım anlaşması sayesinde CFMoto, geniş bir kitleye ulaşma ve satış sonrası destek konusunda daha rekabetçi bir marka haline geliyor.

Çarpıcı Fiyatlandırma ve Renk Seçenekleri

450SR S, £6499 fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Bu fiyat, temel modelden sadece 900 £ daha fazla olup, Kawasaki Ninja 500, Honda CBR500R ve Yamaha R3 gibi rakiplerine kıyasla oldukça rekabetçi bir konumda yer alıyor. 'Zirkon Siyahı' ve 'Tundra Grisi' olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.

Gelişmiş Motor ve Performans Özellikleri

450SR S, 449,5 cc'lik paralel ikiz motoruyla dikkat çekiyor. Avrupa'da A2 lisans kategorisine uygun olarak ayarlanmış 46,3 hp güç üretiyor. Yeni egzoz sistemi ve elektronik çekiş kontrolü gibi özelliklerle donatılmış bu model, 182 mil/saat azami hıza ulaşabiliyor.

Üstün Taşıma ve Süspansiyon Sistemi

179 kg ıslak ağırlığa sahip olan 450SR S, tek taraflı salınım kolu ve göbek altı egzozu sayesinde dengeli bir ağırlık dağılımı sunuyor. Ayarlanabilir ön ve arka süspansiyonlar, mükemmel yol tutuşu ve konfor sağlıyor.

Konfor ve Ekonomi

450SR S, yeniden tasarlanmış kaportası ve soğutma sistemleriyle sürücü konforunu artırıyor. Yaklaşık 60 mpg yakıt ekonomisi ve 14 litrelik yakıt deposu ile 186 mil menzil sunuyor.

Zengin Ekipman Paketi

5 inçlik kavisli TFT ekran, navigasyon projeksiyonu, dahili 4G modülü ve USB soketi gibi modern teknolojilerle donatılmıştır. Otomatik farlar ve acil durum fren aydınlatma sistemi gibi güvenlik özellikleri de bulunuyor.

Rakipler Arasında Öne Çıkan Özellikler

CFMoto 450SR S, Honda CBR500R, Kawasaki Ninja 500 ve Yamaha R3 gibi rakipleriyle kıyaslandığında, fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor.

2024 CFMoto 450SR S, yeni nesil motosikletçiler için ideal bir seçenek sunuyor. Egzotik tasarımı, üstün performansı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken bu model, motosiklet tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.