Bakanlar verdikleri sözlere dikkat etsinler! Kaydedenler var…

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, partilerinin adayı Muhammed Emin Demirkol’a destek vermek için Bolu’ya gelen ve çeşitli vaatlerde bulunan bakanların bu ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Bakanların sözleri Bolu’ya hizmet olacak”

31 Mart Yerel Seçimlerine geri sayım yapılan şu günlerde neredeyse iki günde bir Bolu’ya gelen bakanların çeşitli vaatler vermelerinin seçimden sonra Bolu’ya kazanım olacağını söyleyen İsmail Akgül, Bolu Gündem’e yaptığı özel açıklamada seçim sonrası bu vaatlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Bakanlar söz verdi, Akgül takip edecek

Bolu, seçim atmosferinin getirdiği heyecanla birlikte, bakanların yatırım vaatleriyle hareketleniyor. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, bakanların verdiği sözlerin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, Bolu'nun kazanımlarını maksimize etme niyetinde olduklarını vurguladı.

Spor ve altyapıda büyük müjdeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolululara yeni bir stat yapılacağının sözünü verirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu, D-100 kara yolunda gerçekleştirilecek dal-çık projeleriyle ilgili planları incelemiş, yatırımların devam edeceğini belirtmişti.

Sanayi ve teknoloji yatırımları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu'nun sanayi kapasitesini artıracak önemli bir vaatte bulunarak mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısında, 210 hektarlık alanda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını duyurmuştu. Bu gelişme, Bolu'nun sanayi ve teknoloji alanında önemli bir merkez haline gelmesinde önemli bir adım alacaktı.

Sağlık alanında dev yatırımlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bolu'nun sağlık altyapısını güçlendirecek önemli müjdeler verdi. Mevcut Ruh ve Sinir Hastanesi'nin yanına 600 yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Bolu'nun birkaç ay içinde PET/CT cihazına kavuşacağını belirtti.

İsmail Akgül'den sıkı takip sözü

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, bakanların verdiği tüm sözlerin takipçisi olacaklarını belirterek, Bolu'nun hak ettiği yatırımları alması için gereken her adımı atacaklarını ifade etti. “Akgül, Seçimden sonra Bolu’ya gelen Sayın Bakanlarımızın verdiği her sözün peşinde olacağız. İnşallah seçim sonuna kadar birkaç Bakan daha Bolu’ya gelerek söz verir. Biz de gider alacağımızı alırız dedi.