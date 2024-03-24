Zeynep Bastık'ın 'Lan' şarkısı dünyayı fethetti: Spotify'da rekor kırdı!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, son şarkısı "Lan" ile global bir başarıya imza attı. Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen şarkılar listesine giriş yaparak, Türkçe bir şarkının uluslararası alanda elde edebileceği başarıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir Haftada Zirveye Tırmanış

Zeynep Bastık'ın "Lan" adlı şarkısı, yayımlandığı ilk günden itibaren müzikseverler tarafından büyük bir ilgi gördü. Spotify platformunda kısa sürede yükselerek, dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde 21. sıraya kadar yükseldi. Şarkı, günlük olarak yaklaşık 3 milyon dinlenme sayısına ulaşarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Sosyal Medyada Büyük Sevinç

Zeynep Bastık, bu büyük başarıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Paylaşımında, yaşadıklarının bir rüya gibi olduğunu ve hala inanamadığını belirten Bastık, Türkçe bir şarkıyla dünya listelerinde bu kadar yükseğe çıkmanın kendisine inanılmaz bir motivasyon verdiğini ifade etti. Sanatçı, bu başarının kendisine, ekibine ve şarkıyı sevgiyle karşılayan dinleyicilere ait olduğunun altını çizdi.

Teşekkürlerin En Güzel Hali

Bastık, başarısını kutlamak için özel olarak hazırlanan bir pasta ile de dikkat çekti. Müzik dünyasında farklı rekorlar kıran ve uluslararası alanda adından söz ettiren "Lan" şarkısı için teşekkürlerini sunan Bastık, şarkının başarısının arkasındaki gerçek kahramanların dinleyiciler ve emeği geçen herkes olduğunu vurguladı. Sanatçı, bu özel anı, prodüktörü Mabel Matiz ve tüm ekibine adadı.

Zeynep Bastık'ın "Lan" şarkısı, Türk müziğinin sınırları aşarak dünya çapında ses getirmesini sağladı. Bu başarı, Türkçe müziğin uluslararası platformlarda da rekabet edebileceğinin ve büyük başarılar elde edebileceğinin bir kanıtı oldu.