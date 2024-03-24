Buna inanamayacaksınız! Kaybettiği kedisini klonlayarak geri getirdi.

Bir kedinin ölümsüzlüğe yolculuğu

Kanadalı Kris Stewart, trajik bir trafik kazasında kaybettiği sevgili kedisinin anısını yaşatmak için sıra dışı bir yol seçti. Stewart, Teksas merkezli bir biyoteknoloji şirketi aracılığıyla, ölen kedisinin genetik ikizlerini yaratmak için 50.000 dolar ödedi. Bu, evcil hayvan klonlama teknolojisinin duygusal bağlar ve teknolojik ilerlemeler arasındaki karmaşık ilişkiyi nasıl şekillendirdiğinin bir örneği.

Klonlama süreci: bilim kurgudan gerçeğe

Yeni yavru kediler, somatik hücre klonlaması yöntemiyle, ölen kedinin bir hücre çekirdeğinin yeni bir yumurta hücresine aktarılmasıyla yaratıldı. Bu süreç, kedinin genetik olarak aynı yavruları doğuran bir taşıyıcı anneye yerleştirilen yumurta ile gerçekleştirildi. Stewart, "Kedim tarafından yaşanması gereken daha fazla yaşam varmış gibi hissettim" diyerek bu kararı nasıl aldığını açıkladı.

Evcil hayvan klonlamanın etik boyutu

Bu olay, evcil hayvan klonlamanın etik boyutları hakkında soruları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, insanları çoğaltmak için aynı tekniğin kullanılmasının imkansız olduğunu belirtiyorlar, ancak evcil hayvanların klonlanması konusunda farklı görüşler mevcut. Stewart, sevdiği kedisini geri getirme arzusuyla, "sevdiğimiz hayvanları klonlamada dünya lideri" olarak kendini tanımlayan ViaGen şirketiyle çalışmayı tercih etti.

Klon kedilerin yeni hayatı

İki klon kedi, taşıyıcı annelerinde doğduktan sonra ViaGen'in New York tesisinde iki ay geçirdiler ve Stewart bu hafta onları eve getirme fırsatı buldu. Stewart, "Kedim, sahip olduğum en zeki hayvandı ve onun sayesinde artık 2 yeni evcil hayvanım oldu" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Klonlama teknolojisi ve geleceği

ViaGen, kedilere ek olarak at ve köpek klonlaması da yapıyor. Bu teknoloji, ünlü İskoç koyun Dolly'i üretmek için kullanılan somatik hücre nükleer transfer tekniğine dayanıyor. Bu olay, klonlama teknolojisinin evcil hayvan sahipleri için ne kadar erişilebilir hale geldiğini ve gelecekte bu teknolojinin nasıl şekillenebileceğini gösteriyor.