45 yaş üstü erkekler, dikkat!

Erkek sağlığının gizli düşmanı
Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, prostat kanserinin erkek sağlığı için büyük bir risk taşıdığını açıklıyor. İleri evrelerde hayati organlara sıçrayabilen bu kanser türü, erken teşhis ve müdahale ile kontrol altına alınabilir.
Erken tanının kritik rolü
Dr. Ağaoğlu, prostat kanserinin özellikle 45-50 yaş arası erkeklerde sinsi bir şekilde ilerleyebildiğini belirtiyor. Yıllık ürolojik kontrollerin bu yüzden büyük önem taşıdığını, erken evrede tespit ile hastalığın önüne geçilebileceğini vurguluyor.
Tanıdan tedaviye: prostat kanseri yönetimi
Prostat kanseri şüphesi olan hastalar için basit kan testleri ve fiziksel muayenelerle başlayan tanı süreci, biyopsi ile kesinleşebilir. Dr. Ağaoğlu, mevcut ilaç tedavilerinden cerrahi müdahalelere kadar geniş bir tedavi yelpazesi olduğunu ifade ediyor.
Yeni çağın tedavi yöntemi
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, prostat kanseri tedavisinde robotik cerrahi ön plana çıkıyor. Dr. Ağaoğlu, bu yöntemin daha az invaziv olması ve hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlaması nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor.
Erken müdahalenin önemi
Prostat kanseri, erken evrede müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlara neden olabilir. Dr. Ağaoğlu, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayat kurtarmak için erken tedavinin şart olduğunu vurguluyor.
Önlemek için erken harekete geçin
Dr. Ağaoğlu, 45 yaş üstü erkeklerin düzenli ürolojik muayeneleri ihmal etmemesi gerektiğini tekrar hatırlatıyor. Modern tedavi yöntemleriyle prostat kanserinin üstesinden gelmek mümkün. Erken teşhis ve müdahale, bu mücadelenin anahtarıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.