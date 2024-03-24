GTA 6'nın çıkışı tarihi ertelendi: İşte GTA 6’nın yeni çıkış tarihi!

Rockstar Games'in merakla beklenen başyapıtı Grand Theft Auto 6 (GTA 6), geliştirme sürecinde yaşanan aksamalar nedeniyle ertelemesi bekleniyor. Oyun dünyasının en gözde serilerinden biri olan GTA'nın yeni bölümü üzerinde yükselen spekülasyon dalgaları, Kotaku'nun bir raporuna dayanarak daha da güç kazandı.

Kotaku’nu rapor kararı

Raporda, oyunun geliştirilme sürecindeki aksaklıkların ve Rockstar çalışanlarının ofise dönüş kararına olan direncinin, beklenen çıkış tarihini önemli ölçüde geri itebileceği belirtiliyor.

Rockstar'ın karşılaştığı zorluklar

Rockstar Games, Aralık ayında internete sızdırılan fragmanın ardından oyunun tanıtımını yaparak hayranların merakını daha da artırdı. Ancak, Kotaku'nun gelişim sürecine yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, GTA 6'nın geliştirilmesi beklenenden daha zorlu geçiyor.

Rockstar ve çalışanlar arasında gerilim

Rockstar'ın, üretkenlik ve güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına haftada beş gün ofise dönme talimatı verdiği ve bu kararın çalışanlar arasında rahatsızlık yarattığı bildiriliyor. Bu durum, geliştirme sürecinin neden geride kaldığını ve Rockstar'ın bu zorlu kararı neden aldığını açıklayabilir.

GTA 6’nın hayranlarının beklentisi

GTA 6, önceki oyun GTA 5'in devasa başarısının ardından, tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olarak görülüyor. Sosyal medya, oyunun ne zaman çıkacağı, içeriği ve diğer detaylar hakkında sızıntılar, söylentiler ve teorilerle dolup taşıyor. Ancak potansiyel bir 2026 gecikmesi, hayranları arasında hayal kırıklığı yaratıyor.

GTA 6 gecikmesine tepkiler

GTA 6 Subreddit'indeki kullanıcılar, erteleme ihtimaline karşı farklı tepkiler gösteriyor. Bazıları Rockstar'dan beklenen gecikmelere şaşırmazken, diğerleri daha fazla beklemek zorunda kalmaktan endişe duyuyor.

İşte GTA 6’nın yeni çıkış tarihi

Geliştirme takvimiyle ilgili sorunlar, oyunun 2025'in sonlarına veya hatta 2026'ya kadar ertelenmesi ihtimalini güçlendiriyor

Sabırlı olmak mı gerek?

Rockstar Games'in GTA 6 üzerindeki çalışmaları, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Ancak, geliştirme sürecindeki aksamalar ve potansiyel bir 2026 ertelenmesi, hayranları sabırlı olmaya zorluyor. Oyunun kalitesi ve yenilikçi özellikleri düşünüldüğünde, bekleyişin sonunda buna değeceği umuluyor.