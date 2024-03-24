CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası

Artan enflasyon karşısında nefes aldıracak kredi imkanı
Türkiye'de enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların anlık para ihtiyaçları artarken, bankaların kredi faiz oranlarındaki artış, bireylerin uygun koşullarda kredi bulma çabalarını zorlaştırıyor. Bu süreçte, CEPTETEB'in sunduğu 200 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, bütçeleri zorlanan vatandaşlar için bir umut ışığı oluyor.
Herkes için erişilebilir kredi fırsatı
CEPTETEB, 18-75 yaş arası herkese açık olan bu kredi kampanyasıyla "Şimdi başvur, 3 ay sonra öde" sloganıyla dikkat çekiyor. Kredi kullanım koşulları oldukça esnek tutularak, en az 1.000 TL'den en fazla 150.000 TL'ye kadar başvuruların kabul edildiği bu kampanya, 3 ila 36 ay arası vadelerle ödeme kolaylığı sunuyor.
Kredi başvurusu nasıl yapılır?
Krediye başvurmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. Başvurular, bankanın resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Tek tıkla yapılabilecek başvuruların yanı sıra, tercih eden vatandaşlar banka şubelerine giderek de başvuru yapabilirler. CEPTETEB, bu kredi için kefil ya da teminat talep etmiyor; tek beklenti, kredi taksitlerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi.
Ekonomik dalgalanmalara karşı esnek çözümler
Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından bankaların peş peşe faiz artırımına gitmesi, vatandaşları daha düşük faiz oranları ve ödeme kolaylığı sunan kredi seçeneklerine yönlendiriyor. CEPTETEB'in bu kampanyası, ekonomik dalgalanmalar karşısında bireylerin yaşam kalitesini korumaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.