- Ekonomi

CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası

CEPTETEB, 200 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 18-75 yaş arası herkesin başvurabileceği bu fırsat, artan enflasyon karşısında vatandaşlara ekonomik destek sunuyor.

Osman Aykan
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CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası
CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası
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Artan enflasyon karşısında nefes aldıracak kredi imkanı

CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası

Türkiye'de enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların anlık para ihtiyaçları artarken, bankaların kredi faiz oranlarındaki artış, bireylerin uygun koşullarda kredi bulma çabalarını zorlaştırıyor. Bu süreçte, CEPTETEB'in sunduğu 200 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, bütçeleri zorlanan vatandaşlar için bir umut ışığı oluyor.

Herkes için erişilebilir kredi fırsatıCEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası

CEPTETEB, 18-75 yaş arası herkese açık olan bu kredi kampanyasıyla "Şimdi başvur, 3 ay sonra öde" sloganıyla dikkat çekiyor. Kredi kullanım koşulları oldukça esnek tutularak, en az 1.000 TL'den en fazla 150.000 TL'ye kadar başvuruların kabul edildiği bu kampanya, 3 ila 36 ay arası vadelerle ödeme kolaylığı sunuyor.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası

Krediye başvurmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. Başvurular, bankanın resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Tek tıkla yapılabilecek başvuruların yanı sıra, tercih eden vatandaşlar banka şubelerine giderek de başvuru yapabilirler. CEPTETEB, bu kredi için kefil ya da teminat talep etmiyor; tek beklenti, kredi taksitlerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi.

Ekonomik dalgalanmalara karşı esnek çözümler

CEPTETEB'den 3 Ay ertelemeli kredi kampanyası

Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından bankaların peş peşe faiz artırımına gitmesi, vatandaşları daha düşük faiz oranları ve ödeme kolaylığı sunan kredi seçeneklerine yönlendiriyor. CEPTETEB'in bu kampanyası, ekonomik dalgalanmalar karşısında bireylerin yaşam kalitesini korumaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

# türkiye, ödeme, para, kredi, faiz

24 Mar 2024 - 16:49 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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