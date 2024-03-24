Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

Bakan Uraloğlu'nun Bolu'ya özel ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Mart 2024 Pazartesi günü, Ankara'dan Bolu'ya özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Sabahın erken saatlerinde başlayacak yolculuk, bölgesel projelerin ve gelişmelerin değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Stratejik görüşmeler: AK Parti Bolu İl Başkanlığı

Bakan Uraloğlu'nun ziyaretinin ilk durağı, saat 11:00'de AK Parti Bolu İl Başkanlığı olacak. Bu buluşmada, bölgesel projeler, gelişmeler ve yerel yöneticilerle stratejik görüşmeler yapılacak.

Gölyüzü Kavşağı'nda detaylı incelemeler

Bakan Uraloğlu, saat 11:30'da Gölyüzü Kavşağı'nda önemli bir inceleme yapacak. Bu ziyaret, bölgedeki ulaşım ve altyapı projelerine dair detaylı bilgilerin paylaşılacağı bir basın açıklamasını da içerecek.

Bolu esnafı ile yüz yüze

Saat 12:00 itibarıyla, Bakan Uraloğlu Gölyüzü Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret edecek. Bu samimi buluşmalar, yerel işletmelerin sorunlarını dinleme ve onlara destek olma fırsatı sunacak.

Ankara'ya dönüş ve devam eden ziyaretler

Bolu'daki yoğun programın ardından Bakan Uraloğlu, öğleden sonra Ankara'ya dönecek. Başkentteki program, Yenimahalle'deki Susuz Mahalle ziyareti ile başlayıp, çeşitli esnaf ziyaretleri ile devam edecek.

Günü tamamlayan aile ziyareti

Bakan Uraloğlu'nun günü, bir aile ziyareti ile sona erecek. Bu ziyaret, Bakanın halkla iç içe olduğunu ve birebir temas kurmaya verdiği önemi gösteriyor.