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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

25 Mart 2024'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu ve Ankara'da bir dizi önemli ziyaret ve inceleme gerçekleştirecek. AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Gölyüzü Kavşağı incelemesi ve esnaf ziyaretleri ile dolu program, bölgesel kalkınma ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma adına kritik öneme sahip.

Arzu Sarı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor
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Bakan Uraloğlu'nun Bolu'ya özel ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Mart 2024 Pazartesi günü, Ankara'dan Bolu'ya özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Sabahın erken saatlerinde başlayacak yolculuk, bölgesel projelerin ve gelişmelerin değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

Stratejik görüşmeler: AK Parti Bolu İl Başkanlığı

Bakan Uraloğlu'nun ziyaretinin ilk durağı, saat 11:00'de AK Parti Bolu İl Başkanlığı olacak. Bu buluşmada, bölgesel projeler, gelişmeler ve yerel yöneticilerle stratejik görüşmeler yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

Gölyüzü Kavşağı'nda detaylı incelemeler

Bakan Uraloğlu, saat 11:30'da Gölyüzü Kavşağı'nda önemli bir inceleme yapacak. Bu ziyaret, bölgedeki ulaşım ve altyapı projelerine dair detaylı bilgilerin paylaşılacağı bir basın açıklamasını da içerecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

Bolu esnafı ile yüz yüze

Saat 12:00 itibarıyla, Bakan Uraloğlu Gölyüzü Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret edecek. Bu samimi buluşmalar, yerel işletmelerin sorunlarını dinleme ve onlara destek olma fırsatı sunacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

Ankara'ya dönüş ve devam eden ziyaretler

Bolu'daki yoğun programın ardından Bakan Uraloğlu, öğleden sonra Ankara'ya dönecek. Başkentteki program, Yenimahalle'deki Susuz Mahalle ziyareti ile başlayıp, çeşitli esnaf ziyaretleri ile devam edecek.

Günü tamamlayan aile ziyareti

Bakan Uraloğlu'nun günü, bir aile ziyareti ile sona erecek. Bu ziyaret, Bakanın halkla iç içe olduğunu ve birebir temas kurmaya verdiği önemi gösteriyor.

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24 Mar 2024 - 21:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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