 Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Ankara'da gerçekleştirilen heyecan dolu AXA Sigorta Kupa Voley final maçında, voleybolun iki devi Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, rakibi Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte sarı-lacivertliler, tarihlerindeki 4. şampiyonluk sevincini yaşadı.

Maçın dönüm noktaları

Karşılaşma, 25-23, 16-25, 25-17, 25-20'lik set sonuçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe Opet'in yıldız oyuncusu Melissa Vargas, attığı 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken aynı zamanda MVP ödülünün de sahibi oldu. Özellikle üçüncü sette orta oyuncuları ve Vargas'ın üstün performansıyla farkı açan Fenerbahçe, maçın kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Zaferin mimarı Fenerbahçe Opet

Finalin ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe bu seti 25-23 üstün bitirdi. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci sette büyük bir geri dönüş yaparak skoru 1-1’e getirdi. Ancak Fenerbahçe Opet, üçüncü ve dördüncü setlerde sergilediği üstün performansla maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kupa töreni ve şampiyonluk sevinci

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı. MVP Melissa Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'tan alırken, takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.

Finalin yıldızları ve takım kadroları

Fenerbahçe Opet kadrosunda; Meliha, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Stysıak, Ergül, De Souza gibi yıldız isimler yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise; Hande, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Naz, Gray, Aybüke ile mücadele etti.

Ankara Spor Salonu'nda tarihi bir gece

Ankara Spor Salonu'nda oynanan bu muhteşem final maçı, voleybol severler tarafından büyük ilgi gördü. 81 dakika süren mücadelenin her anı, sporseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Fenerbahçe Opet, bu zaferle birlikte voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.