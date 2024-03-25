25 Mar 2024 - 00:05- Spor G:

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek şampiyon oldu. MVP seçilen Melissa Vargas'ın liderliğindeki takım, bu zaferle tarihindeki 4. şampiyonluğunu elde etti.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu mask
Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu
Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu
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Ankara'da gerçekleştirilen heyecan dolu AXA Sigorta Kupa Voley final maçında, voleybolun iki devi Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, rakibi Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte sarı-lacivertliler, tarihlerindeki 4. şampiyonluk sevincini yaşadı.

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Maçın dönüm noktaları

Karşılaşma, 25-23, 16-25, 25-17, 25-20'lik set sonuçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe Opet'in yıldız oyuncusu Melissa Vargas, attığı 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken aynı zamanda MVP ödülünün de sahibi oldu. Özellikle üçüncü sette orta oyuncuları ve Vargas'ın üstün performansıyla farkı açan Fenerbahçe, maçın kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Zaferin mimarı Fenerbahçe Opet

Finalin ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe bu seti 25-23 üstün bitirdi. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci sette büyük bir geri dönüş yaparak skoru 1-1’e getirdi. Ancak Fenerbahçe Opet, üçüncü ve dördüncü setlerde sergilediği üstün performansla maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Kupa töreni ve şampiyonluk sevinci

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı. MVP Melissa Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'tan alırken, takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Finalin yıldızları ve takım kadroları

Fenerbahçe Opet kadrosunda; Meliha, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Stysıak, Ergül, De Souza gibi yıldız isimler yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise; Hande, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Naz, Gray, Aybüke ile mücadele etti.

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

Ankara Spor Salonu'nda tarihi bir gece

Ankara Spor Salonu'nda oynanan bu muhteşem final maçı, voleybol severler tarafından büyük ilgi gördü. 81 dakika süren mücadelenin her anı, sporseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Fenerbahçe Opet, bu zaferle birlikte voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

 Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon oldu

 

 

 

 

 

 

 

# ankara, türkiye, spor

25 Mar 2024 - 00:05 Ankara- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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