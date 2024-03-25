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Amedspor, 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek zirvede yerini sağlamlaştırdı!

Amedspor, TFF 2. Lig'de 24Erzincanspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Diyarbakır Stadyumu'nda 25 bin taraftarın desteğiyle kazanılan bu önemli zafer, takımın moralini yükseltti.

İhlas Haber Ajansı
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Amedspor, 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek zirvede yerini sağlamlaştırdı! mask
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un heyecan dolu 32. haftasında futbolseverler, nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Lider Amedspor, kendi evinde 24Erzincanspor’u ağırladı. Diyarbakır Stadyumu’nda 25 bin taraftarın desteğini arkasına alan yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Amedspor, 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek zirvede yerini sağlamlaştırdı!

Dramatik başlangıç ve muhteşem dönüş

Maç, 24Erzincanspor’un Kubilay’ın 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesiyle dramatik bir başlangıç yaptı. Ancak Amedspor’un yanıtı gecikmedi. Mert Çapar, bir dakika sonra sahneye çıkarak skoru eşitledi. Bu gol, Amedspor’un geri dönüşünün sinyalini verdi.

Amedspor’un gol şovu

65. dakikada Berk İsmail Ünsal, muhteşem bir golle Amedspor’u öne geçirdi. Ardından, 77. dakikada Çekdar Orhan, uzak mesafeden attığı etkileyici golle skoru 3-1’e taşıdı. Maçın son anlarında, 90+2. dakikada Veli Çetin, skoru 4-1’e getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Amedspor, puanını 68’e çıkardı.

Liderlik yolunda emin adımlar

Bu galibiyet, Amedspor’un ligdeki üstünlüğünü pekiştirirken, takımın moral ve motivasyonunu daha da artırdı. Kırmızı Grup’ta liderliğini sürdüren Amedspor, kalan maçlarda da aynı başarıyı sürdürme hedefinde.

Maçın öne çıkanları

Taraftar desteği: 25 bin Amedspor taraftarı, takımlarına olan inancını ve desteğini bir kez daha gösterdi.

Gelecek adımlar: Amedspor, kalan maçlarını kazanarak liderliğini korumayı ve şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyor.

25 Mar 2024 - 00:04 Diyarbakir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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