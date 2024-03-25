Fenerbahçe’de Livakovic Türkiye'ye dönmekte isteksiz, Oosterwolde krizi derinleşiyor: Ali Koç’a şok!

Fenerbahçe'nin, heyecan dolu dakikaların yaşandığı ve 3-2'lik skorla üstünlüğüyle tamamlanan Trabzonspor karşılaşması, futbol dünyasında derin yankılar uyandırdı. Maçın ardından yaşanan olaylar, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in Türkiye'ye dönme konusunda tereddütler yaşamasına ve Jayden Oosterwolde'un kariyerinin tehlike altına girmesine yol açtı.

Taraftarın saldırısı Oosterwolde'u şoke etti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen çekişmeli maç sonrası, sahaya giren bir taraftarın, Oosterwolde tarafından tekmeyle yere serilmesi büyük tepkilere neden oldu. Hollandalı futbolcunun bu hareketi, hemen Yunan basınında gündem oldu.

Oosterwolde korkular yaşadı

Filathlos isimli spor haberleri sitesine göre, 22 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu, yaşanan olayın ardından Türkiye'ye geri dönmek konusunda büyük korkular yaşadı. Kendisine hukuki soruşturma açılacağı haberleri üzerine, FIFPro ofislerine başvurarak destek talep etti. FIFPro'nun hukuk departmanından bir temsilci, olayı incelemek üzere İstanbul'a gönderildi.

Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Oosterwolde, yaşadığı paniğin ardından Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçerek durum hakkında bilgi verdi ve destek istedi. Fenerbahçe'nin avukatları, Oosterwolde'ye, hakkında herhangi bir dava açılma ihtimali olmadığı konusunda güvence verdiler. Bu güvence üzerine Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye dönme konusunda ikna oldu.

Fenerbahçe’de kaleci Livakovic krizi

Oosterwolde vakasının yanı sıra, aynı maçta kaleci Livakovic de çeşitli saldırılara maruz kaldı. Maç sonrası yaşanan karmaşada yaralanan ve yumruk darbeleri alan Livakovic, milli maçlar sonrasında Türkiye'ye dönme konusunda isteksizlik gösterdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kaleciye gerekli güvenceleri vererek, oluşan krizi şimdilik çözmeyi başardı.

Bu olaylar, futbolun karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Oyunun güzelliğini gölgeleyen şiddet olayları, hem futbolcuların kariyerlerini hem de sporseverlerin maçlara olan ilgisini olumsuz etkileyebiliyor.