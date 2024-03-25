Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri

Bolu'nun Kütahya İle Olan Demografik Bağı

Kütahya'da yaşayan 563 bin 858 kişinin arasında, kendi nüfus kütüklerine kayıtlı 470 bin 236 Kütahyalı bulunurken, geri kalan kısmın önemli bir bölümü diğer illerden gelen vatandaşlardan oluşuyor. Bu kapsamda, Kütahya'da ikamet edenler arasında Bolu'dan gelen 362 kişi de bulunuyor. Bolu, bu verilerle Kütahya'nın sosyo-kültürel yapısına katkıda bulunan iller arasında yer alıyor.

Karabük'te Bolu İzleri

Karabük ile ilgili veriler de benzer bir tablo ortaya koyuyor. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Karabük'te en yoğun nüfusa sahip olan Kastamonuluları, Bartın ve Çankırı takip ederken, 3 bin 258 kişi ile Bolu'nun da önemli bir nüfus grubunu oluşturduğu görülüyor. Bu durum, Karabük'te yaşayan Boluluların da kentin kültürel ve sosyal yapısına etkisi olduğunu işaret ediyor.

Bolu'nun Göç Verileriyle İlişkisi

Türkiye'nin nüfus hareketliliği içinde Bolu, Kütahya ve Karabük arasındaki ilişki, göç dinamiklerini ve sosyal bağları anlamak adına önemli veriler sunuyor. Boluluların, hem Kütahya'da hem de Karabük'te önemli birer topluluk oluşturması, bu iller arası kültürel ve sosyal etkileşimin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.