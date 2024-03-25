- Gündem

Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son dönemde yayımladığı nüfus istatistikleri, Türkiye'nin dört bir yanında ilginç demografik dağılımlar ortaya koyuyor. Özellikle Kütahya ve Karabük illerinde yaşayanlar üzerine yapılan incelemeler, Bolu'nun bu şehirlerle olan sıkı bağını gözler önüne seriyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri mask
Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri
Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'nun Kütahya İle Olan Demografik Bağı

Kütahya'da yaşayan 563 bin 858 kişinin arasında, kendi nüfus kütüklerine kayıtlı 470 bin 236 Kütahyalı bulunurken, geri kalan kısmın önemli bir bölümü diğer illerden gelen vatandaşlardan oluşuyor. Bu kapsamda, Kütahya'da ikamet edenler arasında Bolu'dan gelen 362 kişi de bulunuyor. Bolu, bu verilerle Kütahya'nın sosyo-kültürel yapısına katkıda bulunan iller arasında yer alıyor.

Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri

Karabük'te Bolu İzleri

Karabük ile ilgili veriler de benzer bir tablo ortaya koyuyor. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Karabük'te en yoğun nüfusa sahip olan Kastamonuluları, Bartın ve Çankırı takip ederken, 3 bin 258 kişi ile Bolu'nun da önemli bir nüfus grubunu oluşturduğu görülüyor. Bu durum, Karabük'te yaşayan Boluluların da kentin kültürel ve sosyal yapısına etkisi olduğunu işaret ediyor.Bolu'nun Kütahya ve Karabük'teki nüfus izleri

Bolu'nun Göç Verileriyle İlişkisi

Türkiye'nin nüfus hareketliliği içinde Bolu, Kütahya ve Karabük arasındaki ilişki, göç dinamiklerini ve sosyal bağları anlamak adına önemli veriler sunuyor. Boluluların, hem Kütahya'da hem de Karabük'te önemli birer topluluk oluşturması, bu iller arası kültürel ve sosyal etkileşimin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

# türkiye, karabük, bartın

25 Mar 2024 - 09:14 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL