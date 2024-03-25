25 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 25 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

25 Mart OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

BOLÇİ ÇİKO LATA ANONİM ŞİRKETİ - Çikolata İmal İşçisi

DÜRÜMLE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Mutfak Görevlisi

DÜRÜMLE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Kasiyer

UNOVA YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

TEPEE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi