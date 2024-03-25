Turizm hamlesiyle yeni bir dönem

Hedef Büyük: Her Hafta 10 Bin Ziyaretçi

Başkan Özlü'nün vizyonu, Düzce'yi bir turizm cenneti olarak konumlandırmak üzerine kurulu. BelTUR A.Ş. yönetim ekibi ve çalışanlarıyla yapılan sahur buluşmasında, şehrin gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarma ve turizmi canlandırma konularında önemli mesajlar verildi. Tuncay Şahin ve Erdem Yılmaz gibi şirket yöneticileri de Düzce'nin turizmde marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Dönüşüm ve Gelişim İçin Büyük Adımlar

Düzce'nin, özellikle Konuralp bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarla tarihini gün yüzüne çıkardığına dikkat çekildi. Başkan Özlü, şehrin konaklama kapasitesini artırmak için yapılan yatırımları ve projeleri de anlattı. Akçakoca bölgesinde devralınan konak ve otellerin tadilatı, Aydınpınar'da dome çadırlar ve beş yıldızlı bir otelin inşası gibi projeler, Düzce'nin turizm altyapısını güçlendiriyor.

Birlikte Başarıya: Düzce'nin Değişim Yolculuğu

Başkan Özlü, Düzce'nin turizm potansiyelini maksimize etme konusunda, tüm ekip olarak ortak bir gayret içinde olduklarını vurguladı. Düzce'nin, Sakarya, Sapanca ve Bolu arasındaki stratejik konumuyla, gizli bir cennet olduğunu ve bu potansiyeli harekete geçireceklerini ifade etti. Bu süreçte, turizmdeki ivmenin artması ve Düzce'nin turizm destinasyonu olarak öne çıkması bekleniyor.