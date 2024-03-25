Türkiye genelinde DEAŞ'a yönelik kapsamlı operasyon

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi Sürüyor

1 Haziran 2023 ile 23 Mart 2024 tarihleri arasında, DEAŞ'a yönelik toplamda bin 316 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, 2 bin 733 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 692'si tutuklanırken, 529'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya, teröristlere göz açtırılmayacağını ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini vurguladı.

Operasyonun İl İl Detayları

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. İl il yapılan açıklamada; Adana'da 3, Afyonkarahisar'da 4, Ankara'da 13, Düzce'de 1, Eskişehir'de 3, Gaziantep'te 2, İzmir'de 10 ve Konya'da 4 olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.

Ulusal Güvenlik ve Huzur İçin Kararlı Adımlar

Bu operasyonlar, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve halkının huzurunu koruma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Her bir operasyon, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.