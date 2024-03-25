Türkiye genelinde DEAŞ'a yönelik kapsamlı operasyon

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi Sürüyor
1 Haziran 2023 ile 23 Mart 2024 tarihleri arasında, DEAŞ'a yönelik toplamda bin 316 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, 2 bin 733 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 692'si tutuklanırken, 529'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya, teröristlere göz açtırılmayacağını ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini vurguladı.
Operasyonun İl İl Detayları
Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. İl il yapılan açıklamada; Adana'da 3, Afyonkarahisar'da 4, Ankara'da 13, Düzce'de 1, Eskişehir'de 3, Gaziantep'te 2, İzmir'de 10 ve Konya'da 4 olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.
Ulusal Güvenlik ve Huzur İçin Kararlı Adımlar
Bu operasyonlar, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve halkının huzurunu koruma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Her bir operasyon, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.