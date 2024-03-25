Batı Karadeniz Bölgesi, İstanbul ve Ankara’da 25-31 Mart Haftası hava nasıl olacak?

26 Mart Hava Durumu
Bolu: Parçalı bulutlu, En düşük 1°C, En yüksek 10°C
Düzce: Güneşli, En düşük 3°C, En yüksek 15°C
Karabük: Parçalı bulutlu, En düşük 3°C, En yüksek 12°C
Bartın: Güneşli, En düşük 5°C, En yüksek 13°C
Zonguldak: Güneşli, En düşük 6°C, En yüksek 12°C
Ankara: Güneşli, En düşük 0°C, En yüksek 11°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, En düşük 7°C, En yüksek 15°C
27 Mart Hava Durumu
Bolu: Yağmurlu, En düşük 2°C, En yüksek 15°C
Düzce: Bulutlu, En düşük 6°C, En yüksek 19°C
Karabük: Yağmurlu, En düşük 2°C, En yüksek 13°C
Bartın: Bulutlu, En düşük 3°C, En yüksek 16°C
Zonguldak: Bulutlu, En düşük 5°C, En yüksek 15°C
Ankara: Bulutlu, En düşük 3°C, En yüksek 16°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 19°C
28 Mart Hava Durumu
Bolu: Bulutlu En düşük 5°C, En yüksek 21°C
Düzce: Bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 25°C
Karabük: Parçalı bulutlu, En düşük 6°C, En yüksek 22°C
Bartın: Parçalı bulutlu, En düşük 8°C, En yüksek 24°C
Zonguldak: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 23°C
Ankara: Parçalı bulutlu, En düşük 5°C, En yüksek 20°C
İstanbul: Bulutlu, En düşük 13°C, En yüksek 22°C
29 Mart Hava Durumu
Bolu: Bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 19°C
Düzce: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 21°C
Karabük: Bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 21°C
Bartın: Bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 20°C
Zonguldak: Bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 18°C
Ankara: Bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 19°C
İstanbul: Güneşli, En düşük 12°C, En yüksek 18°C
30 Mart Hava Durumu
Bolu: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 20°C
Düzce: Parçalı bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 21°C
Karabük: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 23°C
Bartın: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 19°C
Zonguldak: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 17°C
Ankara: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 21°C
İstanbul: Güneşli, En düşük 11°C, En yüksek 18°C
31 Mart Hava Durumu
Bolu: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 21°C
Düzce: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 23°C
Karabük: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 24°C
Bartın: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 22°C
Zonguldak: Bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 19°C
Ankara: Güneşli, En düşük 7°C, En yüksek 22°C
İstanbul: Bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 20°C
Mart ayının son haftasında hava durumu, genel olarak ılıman ve parçalı bulutlu geçecek. Yüksek sıcaklıklar özellikle gün ortasında keyifli zamanlar geçirmek için ideal koşullar sunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.