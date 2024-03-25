25 Mar 2024 - 09:50- Gündem

Batı Karadeniz Bölgesi, İstanbul ve Ankara’da 25-31 Mart Haftası hava nasıl olacak?

Mart ayının son haftası Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminlerini sizin için derledik. Bölge genelinde yağmurla başlayacak hafta daha sonra güneşli günlere dönecek. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.