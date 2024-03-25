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Su kaynaklarının korunması için önemli adımlar

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, geleceğimiz için hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek üzere önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çilimli İbrahim Hoşver Ortaokulunda gerçekleştirilen bu özel etkinlik, suyun sürdürülebilir kullanımı ve korunmasının önemi üzerine kapsamlı bir bilgilendirme sağladı.

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Su kaynaklarının korunması için önemli adımlar
Su kaynaklarının korunması için önemli adımlar
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Suyun Hayati Önemi Vurgulandı

Etkinliğe, İl Müdürü Esra Uzun ve Çilimli İlçe Müdürü Aydın Koca'nın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ve Okul Müdürü Soner Menteşe de dahil olmak üzere, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. İl Müdürü Esra Uzun'un etkinlikteki konuşması, suyun hayatımızdaki yerine ve korunmasının geleceğimiz için olan kritik önemine odaklandı. Uzun, su kaynaklarımızın her geçen gün artan baskı altında olduğuna ve tasarruflu kullanımın öneminin altını çizdi.

Su kaynaklarının korunması için önemli adımlar

Tasarruflu Su Kullanımı Her Zamankinden Daha Önemli

Gıda Mühendisi Hacer Ekşi Karaağaç tarafından yapılan sunum, su tasarrufu konusunda alınabilecek önlemler ve bireylerin bu süreçte nasıl katkıda bulunabileceği hakkında bilgiler sundu. Öğrencilere yönelik bu bilgilendirme, suyun öneminin yeni nesillere aktarılması adına büyük bir adım olarak görülüyor.Su kaynaklarının korunması için önemli adımlar

Etkinlik Hediye Takdimiyle Son Buldu

Eğitici sunumun ardından öğrencilere yönelik hediye takdimiyle etkinlik sona erdi. Bu jest, öğrencilerin su tasarrufu konusunda öğrendiklerini hatırlamaları ve motive olmaları için önemli bir adımdı.

# eğitim

25 Mar 2024 - 09:31 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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