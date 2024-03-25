Su kaynaklarının korunması için önemli adımlar

Suyun Hayati Önemi Vurgulandı

Etkinliğe, İl Müdürü Esra Uzun ve Çilimli İlçe Müdürü Aydın Koca'nın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ve Okul Müdürü Soner Menteşe de dahil olmak üzere, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. İl Müdürü Esra Uzun'un etkinlikteki konuşması, suyun hayatımızdaki yerine ve korunmasının geleceğimiz için olan kritik önemine odaklandı. Uzun, su kaynaklarımızın her geçen gün artan baskı altında olduğuna ve tasarruflu kullanımın öneminin altını çizdi.

Tasarruflu Su Kullanımı Her Zamankinden Daha Önemli

Gıda Mühendisi Hacer Ekşi Karaağaç tarafından yapılan sunum, su tasarrufu konusunda alınabilecek önlemler ve bireylerin bu süreçte nasıl katkıda bulunabileceği hakkında bilgiler sundu. Öğrencilere yönelik bu bilgilendirme, suyun öneminin yeni nesillere aktarılması adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Etkinlik Hediye Takdimiyle Son Buldu

Eğitici sunumun ardından öğrencilere yönelik hediye takdimiyle etkinlik sona erdi. Bu jest, öğrencilerin su tasarrufu konusunda öğrendiklerini hatırlamaları ve motive olmaları için önemli bir adımdı.