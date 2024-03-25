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Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mengen'e bağlı Gökçesu Beldesinde düzenlenen iftar yemeğine katılarak, bölge halkına hitap etti ve projeleri desteklediğini belirtti. Gültekin Uysal, Gökçesu İftarında ümit veren mesajlar paylaştı.

Arzu Sarı
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Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi mask
Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi
Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi
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Gökçesu'nun iftarda özel konuğu

Bolu’nun Mengen İlçesine bağlı huzurlu beldesi Gökçesu'da, sakin bir akşam iftar yemeği, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla anlam kazandı. Cuma akşamı düzenlenen iftara sessizce katılan Uysal, kısa süreli ziyaretinde halka umut dolu sözler verdi.

Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi

Hizmet ve Samimiyetin Buluştuğu İftar Sofrası

Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, Genel Başkan Uysal'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları da katıldı. Yoğun katılımın olduğu iftar sonrasında, Genel Başkan Uysal beldenin geleceği için pozitif mesajlar verdi.

Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi

Vahit Aydın'dan Gelecek Vizyonu

İftarın ardından konuşan Belediye Başkanı Aydın, Gökçesu'nun gelişimi için hayata geçirilecek projelerden bahsetti. Aydın, belediye olarak yalnızca halka hizmet etmeyi amaçladıklarını ve bürokrasi kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu belirterek, vatandaşlardan projelere destek olmalarını istedi.Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi

Gültekin Uysal: 'Mücadeleye Devam' Çağrısı

Genel Başkan Uysal, iftar buluşmasında yaptığı açıklamada, Vahit Aydın ve ekibinin gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu vurgulayarak, tüm ekip üyelerine başarılar diledi. Uysal'ın ziyareti, kısa sürmesine rağmen, bölge halkı için moral ve motivasyon kaynağı oldu.Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi

# destek, başkan, belediye, cuma

25 Mar 2024 - 10:00 Bolu/ Mengen- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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