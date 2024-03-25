Gökçesu'nun iftarda özel konuğu: genel başkan sessiz bir ziyaret gerçekleştirdi

Gökçesu'nun iftarda özel konuğu

Bolu’nun Mengen İlçesine bağlı huzurlu beldesi Gökçesu'da, sakin bir akşam iftar yemeği, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla anlam kazandı. Cuma akşamı düzenlenen iftara sessizce katılan Uysal, kısa süreli ziyaretinde halka umut dolu sözler verdi.

Hizmet ve Samimiyetin Buluştuğu İftar Sofrası

Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, Genel Başkan Uysal'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları da katıldı. Yoğun katılımın olduğu iftar sonrasında, Genel Başkan Uysal beldenin geleceği için pozitif mesajlar verdi.

Vahit Aydın'dan Gelecek Vizyonu

İftarın ardından konuşan Belediye Başkanı Aydın, Gökçesu'nun gelişimi için hayata geçirilecek projelerden bahsetti. Aydın, belediye olarak yalnızca halka hizmet etmeyi amaçladıklarını ve bürokrasi kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu belirterek, vatandaşlardan projelere destek olmalarını istedi.

Gültekin Uysal: 'Mücadeleye Devam' Çağrısı

Genel Başkan Uysal, iftar buluşmasında yaptığı açıklamada, Vahit Aydın ve ekibinin gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu vurgulayarak, tüm ekip üyelerine başarılar diledi. Uysal'ın ziyareti, kısa sürmesine rağmen, bölge halkı için moral ve motivasyon kaynağı oldu.