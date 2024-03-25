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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Yusuf Derin (71), Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören, vatanseverlik ve birlik mesajlarıyla dolu anlara sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisine Vefa

Yusuf Derin'in cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve merhuma saygılarını sunmak isteyen çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı, hüzünlü anların yaşanmasına sahne oldu. Tören, Derin'in vatanına olan bağlılığını ve kahramanlık dolu geçmişini yansıtan duygu yüklü konuşmalarla renklendi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Son Görev: Bir Kahramanın Ebedi İstirahatgahı

Kıbrıs gazisinin naaşı, askeri törenin en dikkat çekici anlarından biri olan omuzlarda taşınma ritüeli ile cenaze aracına nakledildi. Bu an, katılımcılar üzerinde derin bir etki bırakarak, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Hatipler köyü camisinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Yusuf Derin, köyün mezarlığında toprağa verildi.Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
# jandarma

25 Mar 2024 - 09:36 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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