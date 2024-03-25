Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisine Vefa

Yusuf Derin'in cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve merhuma saygılarını sunmak isteyen çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı, hüzünlü anların yaşanmasına sahne oldu. Tören, Derin'in vatanına olan bağlılığını ve kahramanlık dolu geçmişini yansıtan duygu yüklü konuşmalarla renklendi.

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Kıbrıs gazisinin naaşı, askeri törenin en dikkat çekici anlarından biri olan omuzlarda taşınma ritüeli ile cenaze aracına nakledildi. Bu an, katılımcılar üzerinde derin bir etki bırakarak, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Hatipler köyü camisinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Yusuf Derin, köyün mezarlığında toprağa verildi.