Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisine Vefa
Yusuf Derin'in cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve merhuma saygılarını sunmak isteyen çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı, hüzünlü anların yaşanmasına sahne oldu. Tören, Derin'in vatanına olan bağlılığını ve kahramanlık dolu geçmişini yansıtan duygu yüklü konuşmalarla renklendi.
Son Görev: Bir Kahramanın Ebedi İstirahatgahı
Kıbrıs gazisinin naaşı, askeri törenin en dikkat çekici anlarından biri olan omuzlarda taşınma ritüeli ile cenaze aracına nakledildi. Bu an, katılımcılar üzerinde derin bir etki bırakarak, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Hatipler köyü camisinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Yusuf Derin, köyün mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.