Bolu ŞOK'lar da 27 Mart haftası büyük indirim: mutfak aletlerinden ev eşyalarına harika fırsatlar!

27 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel kataloğu, mutfaktan salona her köşe için cazip indirimler sunuyor. İşte kategorilere göre ayrılmış ürünler ve indirimli fiyatları:

Mutfak Aletleri

Sinbo Dijital Airfryer: 2.499 TL

Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü: 119 TL

Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL

Arzum Monomix Çubuk Blender: 699 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL

Arzum Lusso El Blender Seti: 1.299 TL

Pişirme Araçları

Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi: 299 TL

Cem 30 cm Tava çeşitleri: 199 TL

Sahanlar (22 cm: 149 TL, 20 cm: 139 TL, 18 cm: 129 TL)

Sos Tavası: 89,95 TL

Köfte Tepsisi: 129 TL

Mutfak ve Yemek Takımları

Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli 18 Parça Yemek Takımı: 899 TL

Büyük Boy Çelik Cezve: 229 TL

Orta Boy Çelik Cezve: 199 TL

El İmalatı Drajelik: 149 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi: 32,95 TL

6'lı Sahil Su Bardağı: 49,50 TL

6'lı Sahil Çay Bardağı: 38,75 TL

Kahve Desenli Siyah Tepsi: 59,95 TL

3'lü Hasır Sepet: 229 TL

4'lü Servis Altlığı: 79,95 TL

Süzgeç: 99,95 TL

Bolu ŞOK mağazalarında bu hafta, mutfak aletlerinden ev eşyalarına, pişirme araçlarından yemek takımlarına kadar birçok üründe büyük indirimler sizleri bekliyor. Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak araçlardan, yemek sunumlarınızı zenginleştirecek takımlara kadar pek çok ürün bu özel indirimlerle ŞOK mağazalarında. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!