Bolu ŞOK'lar da 27 Mart haftası büyük indirim: mutfak aletlerinden ev eşyalarına harika fırsatlar!

27 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel kataloğu, mutfaktan salona her köşe için cazip indirimler sunuyor. İşte kategorilere göre ayrılmış ürünler ve indirimli fiyatları:
Mutfak Aletleri
Sinbo Dijital Airfryer: 2.499 TL
Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü: 119 TL
Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
Arzum Monomix Çubuk Blender: 699 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL
Arzum Lusso El Blender Seti: 1.299 TL
Pişirme Araçları
Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi: 299 TL
Cem 30 cm Tava çeşitleri: 199 TL
Sahanlar (22 cm: 149 TL, 20 cm: 139 TL, 18 cm: 129 TL)
Sos Tavası: 89,95 TL
Köfte Tepsisi: 129 TL
Mutfak ve Yemek Takımları
Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli 18 Parça Yemek Takımı: 899 TL
Büyük Boy Çelik Cezve: 229 TL
Orta Boy Çelik Cezve: 199 TL
El İmalatı Drajelik: 149 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi: 32,95 TL
6'lı Sahil Su Bardağı: 49,50 TL
6'lı Sahil Çay Bardağı: 38,75 TL
Kahve Desenli Siyah Tepsi: 59,95 TL
3'lü Hasır Sepet: 229 TL
4'lü Servis Altlığı: 79,95 TL
Süzgeç: 99,95 TL
Bolu ŞOK mağazalarında bu hafta, mutfak aletlerinden ev eşyalarına, pişirme araçlarından yemek takımlarına kadar birçok üründe büyük indirimler sizleri bekliyor. Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak araçlardan, yemek sunumlarınızı zenginleştirecek takımlara kadar pek çok ürün bu özel indirimlerle ŞOK mağazalarında. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.