Otomobil ve motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Karabük'te Nefes Kesen Anlar

Edinilen bilgilere göre, kaza Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde meydana geldi. V.Ü. yönetimindeki 78 ABA 964 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 78 AAR 777 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı. Çevredekilerin hızlı müdahalesi ve ihbarı sonucu olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kazanın haberini alan çevre sakinleri ve yoldan geçen diğer sürücüler, yaralının yardımına koştu. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı B.K.'yi hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.