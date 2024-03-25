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Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

Bolu 1. Amatör Lig play-off'larında nefes kesen mücadeleler: Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un zaferleriyle adrenalin dolu 4. hafta skorları ve heyecanı. Futbol tutkusunu kaçırmayın!

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları mask
Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları
Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları
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Bolu'nun futbol arenasında adrenalin dolu anlar yaşanıyor. 1. Amatör Lig play-off mücadeleleri, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği heyecanlı anlara sahne oluyor. Dördüncü hafta maçları, rekabetin ve tutkunun zirveye ulaştığı kritik sonuçlara ev sahipliği yaptı.

Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

Yeniçağaspor'dan gövde gösterisi

Play-off'lara damga vuran Yeniçağaspor, Bolu Yıldızspor'u kendi sahasında 2-1'lik net bir skorla mağlup ederek gücünü gösterdi. Bu galibiyet, Yeniçağaspor'un ligdeki iddiasını perçinledi. Maç sonucunun ardından Bolu Yıldızspor'da yaşanan teknik direktör ayrılığı, maçın önemli gelişmelerinden biri oldu.

Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

Aladağspor liderliğini güçlendiriyor

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Aladağspor, Dörtdivanspor karşısında aldığı 4-0'lık zaferle liderliğini pekiştirdi. Bu maç, Aladağspor'un üstün oyun kalitesini ve hırsını ortaya koyarken, takımın play-off'lardaki konumunu daha da güçlendirdi.

Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

Sebenspor'dan ikinci galibiyet

Deplasmanda Taşkestispor ile karşılaşan Sebenspor, 2-1'lik skorla galip gelerek mücadelesini sürdürdü. Bu galibiyet, Sebenspor için turnuvadaki ikinci zafer olurken, takımın oyun kalitesi ve skor yeteneği dikkat çekti.

Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

Gol yağmuru ve mücadele ruhu

Toplam 10 golün atıldığı 4. hafta maçları, rekabetin ve heyecanın doruğa ulaştığı anlara tanıklık etti. Sahada sergilenen üstün performanslar, futbolseverlerin yüzünü güldürürken, ligdeki mücadele ruhunu gözler önüne serdi.

Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

İlerleyen haftalarda artacak heyecan

Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un elde ettiği kritik galibiyetler, ligdeki rekabetin ve heyecanın daha da artacağının sinyalini veriyor. Futbol tutkunları, ilerleyen haftalarda yaşanacak mücadelelere şimdiden kilitlendi.

Bolu Amatör play-off 4. hafta skorları

Taşkestispor 1-2 Sebenspor

Aladağspor 4-0 Dörtdivanspor

Yeniçağaspor 2-1 Yıldızspor

Bolu Amatör play-off puan durumu

Bolu 1. Amatör Lig Play-off 4. Hafta tamamlandı: Kritik haftanın detayları

 

25 Mar 2024 - 09:41 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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