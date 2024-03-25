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Kurtuluş Savaşı'nın cesur kaptanı Rahime Kaptan anıldı

Kurtuluş Savaşı'nın cesur kadın kaptanı Rahime Kaptan, Karadeniz üzerinden cephane taşıyarak vatan savunmasına katkıda bulundu. Vefatının 60. yılında Cide'de anma töreniyle dualarla anıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kurtuluş Savaşı'nın cesur kaptanı Rahime Kaptan anıldı mask
Kurtuluş Savaşı'nın cesur kaptanı Rahime Kaptan anıldı
Kurtuluş Savaşı'nın cesur kaptanı Rahime Kaptan anıldı
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Karadeniz'in Gizli Kahramanı: Rahime Kaptan

Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinde, Karadeniz'in zorlu dalgalarını aşarak mühimmat taşıyan cesur bir kadın kaptan, Rahime Kaptan, vefatının 60. yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde, onur ve minnetle anıldı. Rahime Kaptan, savaşın seyrini değiştiren önemli görevler üstlenmiş, Karadeniz üzerinden İnebolu'ya kadar uzanan tehlikeli yolculuklar yaparak, Anadolu'nun direniş gücüne katkıda bulunmuştur.

Kurtuluş Savaşı'nın cesur kaptanı Rahime Kaptan anıldı

Dualarla Anma Töreni

23 Mart 1964 tarihinde hayata veda eden Rahime Kaptan için, anma töreni Cide ilçesi sahilindeki mezarı başında gerçekleştirildi. Törene katılanlar tarafından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Rahime Kaptan'ın fedakarlıklarla dolu hayat hikayesi katılımcılarla paylaşıldı. Anma töreni, Kaptan için okunan dualarla devam etti, onun kahramanlıkları ve vatan sevgisi minnetle yad edildi.Kurtuluş Savaşı'nın cesur kaptanı Rahime Kaptan anıldı

Kurtuluş Savaşı'nın Unutulmaz Kahramanlarından

Rahime Kaptan, Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçeleri arasında stratejik bir rol oynadı. Cide'den erzak, İnebolu'dan ise cephane taşıyarak Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasında kritik bir katkı sağladı. Cesaret, azim ve vatanseverlikle dolu bu eşsiz yolculuk, Kaptan'ın adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdı.

# tarih, karadeniz

25 Mar 2024 - 09:50 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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