Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan esnaf turu

Amasra Esnafıyla İçten Buluşmalar

Dört gün boyunca Bartın'da bulunan Adalet Bakanı Tunç, seçimlere sayılı günler kala Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, hem bölge esnafıyla samimi bir diyalog kurma hem de belediye başkan adayına destek çağrısında bulunma amacı taşıyor. Bakan Tunç, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet ederek, yerel seçimlerde destek istedi.

Vatandaşların Taleplerine Kulak Veriliyor

Esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın kademeli emeklilik talebi, Bakan Tunç'un gündemine oturdu. Kamuda çalışan ve emekli olamayan bir vatandaşın bu talebine yanıt veren Adalet Bakanı, emeklilik konusunda gereken desteği sağlayacağını belirtti.