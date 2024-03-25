Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan esnaf turu

Amasra Esnafıyla İçten Buluşmalar
Dört gün boyunca Bartın'da bulunan Adalet Bakanı Tunç, seçimlere sayılı günler kala Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, hem bölge esnafıyla samimi bir diyalog kurma hem de belediye başkan adayına destek çağrısında bulunma amacı taşıyor. Bakan Tunç, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet ederek, yerel seçimlerde destek istedi.
Vatandaşların Taleplerine Kulak Veriliyor
Esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın kademeli emeklilik talebi, Bakan Tunç'un gündemine oturdu. Kamuda çalışan ve emekli olamayan bir vatandaşın bu talebine yanıt veren Adalet Bakanı, emeklilik konusunda gereken desteği sağlayacağını belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.