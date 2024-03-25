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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan esnaf turu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yerel seçimler öncesi Bartın'ın Amasra ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor. Seçime tam destek ve vatandaşlarla içten buluşmalar!

İhlas Haber Ajansı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan esnaf turu mask
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan esnaf turu
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Amasra Esnafıyla İçten Buluşmalar

Dört gün boyunca Bartın'da bulunan Adalet Bakanı Tunç, seçimlere sayılı günler kala Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, hem bölge esnafıyla samimi bir diyalog kurma hem de belediye başkan adayına destek çağrısında bulunma amacı taşıyor. Bakan Tunç, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet ederek, yerel seçimlerde destek istedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan esnaf turu

Vatandaşların Taleplerine Kulak Veriliyor

Esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın kademeli emeklilik talebi, Bakan Tunç'un gündemine oturdu. Kamuda çalışan ve emekli olamayan bir vatandaşın bu talebine yanıt veren Adalet Bakanı, emeklilik konusunda gereken desteği sağlayacağını belirtti.
# ziyaret, destek, başkan, belediye, emekli, bartın

25 Mar 2024 - 09:56 Bartin- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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