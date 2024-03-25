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2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu

Düzce Akçakoca, Orman Haftası'nın kutlamalarıyla adeta yeşile büründü. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, doğa severlerin yoğun ilgisini çekti. Merkez Cami önünde düzenlenen fidan dağıtım töreni, vatandaşların doğa ile iç içe olma arzularını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

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2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu mask
2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu
2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu
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Her Fidan Bir Umut

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu özel organizasyon, 2 bin ceviz, kestane ve kara servi fidanının vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmasıyla zirveye ulaştı. Bu etkinlik, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacını taşıyor. Fidanlar, vatandaşların katılımı ve heyecanıyla yeni yuvalarına kavuşurken, her bir fidanın dikilmesiyle dünyamızın yarınları için umut yeşermeye devam ediyor.

2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu

Akçakoca'da Yeşilin Gücü

Akçakoca, bu etkinlikle birlikte sadece bir ilçe olmanın ötesine geçerek, çevre bilincinin ve sürdürülebilir yaşamın önemini vurgulayan bir merkez haline geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği fidan dağıtımı, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek, doğa ile bütünleşme ve onu koruma konusunda farkındalık yarattı.2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu
# orman, doğa

25 Mar 2024 - 10:00 Düzce/ Akçakoca- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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