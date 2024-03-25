2 Bin fidan yeni yuvalarını buldu

Her Fidan Bir Umut
Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu özel organizasyon, 2 bin ceviz, kestane ve kara servi fidanının vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmasıyla zirveye ulaştı. Bu etkinlik, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacını taşıyor. Fidanlar, vatandaşların katılımı ve heyecanıyla yeni yuvalarına kavuşurken, her bir fidanın dikilmesiyle dünyamızın yarınları için umut yeşermeye devam ediyor.
Akçakoca'da Yeşilin Gücü
Akçakoca, bu etkinlikle birlikte sadece bir ilçe olmanın ötesine geçerek, çevre bilincinin ve sürdürülebilir yaşamın önemini vurgulayan bir merkez haline geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği fidan dağıtımı, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek, doğa ile bütünleşme ve onu koruma konusunda farkındalık yarattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.