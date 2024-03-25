25 Mar 2024 - 11:00- Gündem G:

Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı

Karabük Üniversitesi'nde, öğrenciler arasında paylaşılan sağlık sorunları iddiaları büyük endişe yarattı. Yabancı öğrencilerle ilişkiye dair itiraflar ve rektörlükten gelen açıklamalar, tartışmaları alevlendirdi.

Arzu Sarı
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Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı mask
Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı
Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı
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Karabük Üniversitesi'nde son dönemde yaşanan sağlık endişeleri, öğrenciler ve yerel topluluk arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Üniversitenin itiraf sayfasında, özellikle yabancı öğrencilerle ilişki kurduktan sonra sağlık sorunları yaşadıklarını iddia eden öğrenci yorumları, dikkatleri bu konuya çekti.

Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı

Öğrencilerin Endişe Verici İtirafları

Üniversitenin itiraf sayfasında anonim olarak paylaşılan mesajlar, birçok öğrencinin genital bölge hastalıkları ve HIV, HPV gibi ciddi sağlık sorunlarından şüphelendiğini ortaya koydu. Bu iddialar, Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören 12 bin yabancı öğrencinin, özellikle Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 6 bin öğrenciyle ilgili algıları da etkiledi.

Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı

Toplumsal Tepkiler ve Sosyal Medya Tartışmaları

Sosyal medya platformlarında geniş yankı bulan bu itiraflar, Karabük Üniversitesi ve çevresindeki toplulukta geniş çaplı bir endişe yaratırken, konu hakkında bilinçlenme ve korunma önlemlerinin artırılmasının önemi vurgulandı. Özellikle korunmasız cinsel ilişkilerin riskleri, gençler arasında ciddi bir sağlık bilinci oluşturma ihtiyacını gözler önüne serdi.
Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı

Yetkililerden Açıklama

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, iddiaları yalanlayarak, üniversite üzerinden yapılan bu tür paylaşımların Karabük'ün imajını zedelemeyi amaçladığını ifade etti. Eski Rektör Refik Polat ise, iddiaların abartılı olduğunu belirterek, üniversite öğrencileri arasında böyle bir sağlık krizinin olmadığını söyledi.

Karabük Üniversitesi'nde sağlık krizi: Öğrenciler arası hastalık iddiaları gündemi sarstı

Endişe giderek büyüyor

Karabük Üniversiteli Beşiktaşlılar Birliği ise, yabancı öğrenci sayısındaki artışın ve bu öğrencilerin toplumda yarattığı rahatsızlıkların, yerel halk ve Türk öğrenciler arasında ortak bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı. Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bu olaylar, hem üniversite topluluğunda hem de daha geniş çapta, cinsel sağlık konusunda bilinçlendirme ve eğitimin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

# Medya, eğitim, karabük, iddia

25 Mar 2024 - 11:00 Karabük- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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