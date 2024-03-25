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Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'un yüksek beklentilerle transfer ettiği Nicolas Pepe, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 12 maçta 4 gol atan Pepe'nin maliyeti ve geleceği belirsizliğini koruyor.

İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı mask
Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı
Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı
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Trabzonspor, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli yıldız Nicolas Pepe'den beklenen performansı alamadı. Transfer piyasasının son günlerinde gerçekleşen bu flaş transfer, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel çabaları sonucunda mümkün oldu. Ancak, sezon içindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pepe, takıma olan mali yüküyle de gündem oldu.

Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı

Maliyetiyle dikkat çeken performans

Nicolas Pepe, 3 Milyon 500 Bin Euro'luk (123 Milyon TL) transfer bedeliyle Trabzonspor'un en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Ancak, ligde sadece 12 maça çıkabilen ve 4 gol kaydeden Pepe'nin her golünün maliyeti 31 Milyon TL'ye ulaştı. Maç başına düşen maliyet ise 10 Milyon 250 Bin TL olarak hesaplandı. Sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele eden ve takıma geç katılan Pepe'nin beklenen katkıyı sağlayamaması, taraftarlar ve yönetim arasında hayal kırıklığı yarattı.

Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı

Gelecek belirsizliği

1 yıllık sözleşme ile bordo-mavili takıma katılan Nicolas Pepe'nin Trabzonspor'daki geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Performansıyla ve yüksek maliyetiyle tartışma konusu olan Pepe'nin, takımdaki durumu ve geleceği üzerine spekülasyonlar devam ediyor. Trabzonspor yönetimi ve taraftarları, Pepe'den bekledikleri katkıyı alamamanın hayal kırıklığını yaşarken, yıldız oyuncunun gelecek planları merak konusu olmaya devam ediyor.

Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı

Nicolas Pepe'nin Trabzonspor macerası, beklentiler ve maliyetler açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Takımda yaşadığı zorluklar ve sağladığı katkı, transfer politikaları üzerine yeniden düşünülmesine neden oluyor.

Trabzonspor'un yüksek maliyetli transferi hayal kırıklığı yarattı

 

 

 

 

# gündem

25 Mar 2024 - 10:01 Trabzon- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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