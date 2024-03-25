Minik kalpler, orman sevgisiyle buluştu

Ormanın Sırları Çocuklarla Paylaşıldı

Bu özel gün, çocukların doğayı daha yakından tanıması ve ormanların korunmasının önemini kavramaları için eşsiz bir fırsat sundu. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ziyarette, minik misafirler orman işletme personeliyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Merakla dolu sorularını yönelten çocuklar, ormanların dünyamız için taşıdığı hayati önemi ve korunmaları gereken nadide birer varlık olduğunu öğrendi.

Eğitim ve Eğlence El Ele: ‘Orman Dostları’ Çizgi Filmi

Ziyaretin en renkli kısmını, ‘Orman Dostları’ adlı eğitici çizgi film oluşturdu. Çocuklar, bu çizgi film sayesinde ormanlarla ve orman sakinleriyle ilgili hem öğretici hem de eğlenceli bilgiler edindi. Çizgi film, ormanın korunmasının önemi üzerine mesajlar içerirken, çocukların doğa bilincini artıran bir araç olarak ön plana çıktı.

Anlamlı Hediyeler: Sincap Çocuk Tişörtleri ve Rüzgargülleri

Ziyaretin sonunda, minik öğrencilere sincap figürlü çocuk tişörtleri ve rengarenk rüzgargülleri hediye edildi. Bu hediyelerle birlikte çocukların orman sevgisi pekiştirilirken, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü’nün anlamlı bir jesti olarak kalplerde yer etti.