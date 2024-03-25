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Bolu vefat edenler.. 25 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 25 Mart 2024 Bugün3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 25 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MEVLÜT ÖZKOÇ

Tekkedere köyü halkından fatma özkoç’un eşi Özcan, Halil İbrahim, Fikret ve Nurcan Özkoç’un babaları Şemsettin, Seher Özkoç’un (Merhum) Zeliha Soykan ve Feride Dursun’un kardeşleri

Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Aydın Şenol Camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Ovadüzü mezarlığına defnedilecektir.

EMİN ARIN

Alıçören köyü halkından (merhum)Metin ve Fikret ARIN’ın oğlu, Raziye ARIN’ın eşi, Samet ve Tekin ‘in babaları;

Cenazesi bugün Alıçören köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HATİCE ERDOĞAN

İlçemiz esnaflarından Erdoğan kardeşlerden Fahrettin ERDOĞAN’ın eşi, Rıdvan ERDOĞAN, Nurten YILMAZ ve Nermin ÇATLADI’nın anneleri, Cemal ve Celal ERDOĞAN’ın yengeleri;

Cenazesi bugün yeni camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Avşar Tarakcı köyüne defnedilecektir.

25 Mar 2024 - 10:38 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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