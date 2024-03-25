Bolu vefat edenler.. 25 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MEVLÜT ÖZKOÇ
Tekkedere köyü halkından fatma özkoç’un eşi Özcan, Halil İbrahim, Fikret ve Nurcan Özkoç’un babaları Şemsettin, Seher Özkoç’un (Merhum) Zeliha Soykan ve Feride Dursun’un kardeşleri
Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Aydın Şenol Camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Ovadüzü mezarlığına defnedilecektir.
EMİN ARIN
Alıçören köyü halkından (merhum)Metin ve Fikret ARIN’ın oğlu, Raziye ARIN’ın eşi, Samet ve Tekin ‘in babaları;
Cenazesi bugün Alıçören köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE ERDOĞAN
İlçemiz esnaflarından Erdoğan kardeşlerden Fahrettin ERDOĞAN’ın eşi, Rıdvan ERDOĞAN, Nurten YILMAZ ve Nermin ÇATLADI’nın anneleri, Cemal ve Celal ERDOĞAN’ın yengeleri;
Cenazesi bugün yeni camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Avşar Tarakcı köyüne defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.