YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı

YÖK'ten Öğrencilere Müjde

Yükseköğretim Kurulu, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor: ikinci bir geç başvuru şansı. Bu fırsatla YÖK, öğrencilerin mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor.

Dört Gün Sürecek Başvuru Maratonu

YKS adayları için tanınan bu ikinci şans, dört gün süreyle ve sınırlı bir zaman dilimi için geçerli olacak. Adaylar için son başvuru hakkı olarak duyurulan bu dönemde, başvurularını acele etmeleri gerekiyor.

Yurt Dışı Eğitimi Adaylarına Kolaylık

YÖK'ün yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme zorunluluğu getiren yönetmeliği göz önünde bulundurarak sağladığı bu hakkın, adayların yurt dışı eğitim planlarında bir engel teşkil etmemesi için önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

ÖSYM’ye Nasıl Başvurulacak?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Önceden belirlenen tarih aralıklarında başvuru yapmış olan adaylar için başvuru bilgileri aynen korunacak.