25 Mar 2024 - 12:30- Eğitim G:

YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar için YÖK, ikinci ve son geç başvuru hakkını veriyor. 25-28 Mart tarihlerini kaçırmayın! YÖK'ten öğrencilere müjde, 2024 YKS için ikinci geç başvuru hakkı.

Esra Perçin
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YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı mask
YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı
YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı
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YÖK'ten Öğrencilere Müjde

Yükseköğretim Kurulu, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor: ikinci bir geç başvuru şansı. Bu fırsatla YÖK, öğrencilerin mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor.

YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı

Dört Gün Sürecek Başvuru Maratonu

YKS adayları için tanınan bu ikinci şans, dört gün süreyle ve sınırlı bir zaman dilimi için geçerli olacak. Adaylar için son başvuru hakkı olarak duyurulan bu dönemde, başvurularını acele etmeleri gerekiyor.YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı

Yurt Dışı Eğitimi Adaylarına Kolaylık

YÖK'ün yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme zorunluluğu getiren yönetmeliği göz önünde bulundurarak sağladığı bu hakkın, adayların yurt dışı eğitim planlarında bir engel teşkil etmemesi için önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.YKS 2024 için son şans, YÖK'ten ikinci geç başvuru fırsatı

ÖSYM’ye Nasıl Başvurulacak?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Önceden belirlenen tarih aralıklarında başvuru yapmış olan adaylar için başvuru bilgileri aynen korunacak.
# tarih, eğitim

25 Mar 2024 - 12:30 - Eğitim

Mahreç  Esra Perçin

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