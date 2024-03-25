200 Bin TL yatırımın aylık kazancı göz kamaştırıyor! En az kamu bankaları, en fazla yabancı bankalar faiz veriyor

Merkez Bankası'nın ani faiz artışının ardından, Türkiye'deki bankalar mevduat faiz oranlarını tarihi zirvelere taşıdı. Yatırımcılar için cazip hale gelen bu oranlar, özellikle dövize yönelmiş vatandaşları Türk Lirası mevduatına geri çekmeyi başardı. 200 bin TL yatırımın banka banka aylık getirisi, yatırımcıların yüzünü güldüren rakamlara ulaştı.

Yabancı Sermayeli Bankaların Cazip Oranları

Denizbank: Yüzde 54 faiz oranı ile 8.970,49 TL aylık net getiri sunuyor.

Garanti BBVA: Yüzde 41 faiz oranı ile 6.810,93 TL aylık net getiri elde edebilirsiniz.

TEB: Yüzde 55 faiz oranı ile 9.136,61 TL'lik rekor aylık net getiri sunuyor.

Özel Bankalardan ortalama Teklifler

Yapı Kredi: Yüzde 44 faiz oranıyla, 7.309,29 TL aylık net getiri sunuyor.

Akbank: 3 aylık mevduat için yüzde 57'ye varan oranlarla, 8.970,49 TL aylık net getiri sağlıyor.

Enpara: Yüzde 47,5 faiz oranı ile 7.890,71 TL aylık net getiri vaat ediyor.

Anadolubank: Yüzde 51 faiz oranı ile 8.472,13 TL aylık net getiri sunuyor.

Fibabanka: Yüzde 50 faiz oranıyla, 8.306,01 TL aylık net kazanç sağlıyor.

En az Kamu Bankaları veriyor

Halkbank: Yüzde 30 faiz oranı sunarak, 200 bin TL yatırım için 4.983,61 TL aylık net getiri sağlıyor.

Ziraat Bankası: Yüzde 40 faiz oranı ile yatırımcılarına 6.644,81 TL aylık net kazanç sunuyor.

Vakıfbank: Yüzde 46 faiz oranı ile 7.641,53 TL'lik aylık net getiri elde etmek mümkün.

2024 Mart ayında, Merkez Bankası'nın politikaları ve piyasa koşulları neticesinde şekillenen bu faiz oranları, yatırımcılara Türk Lirası mevduatında yüksek getiri fırsatları sunuyor. Yatırımcılar, finansal hedefleri ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, bu rekor faiz döneminden en iyi şekilde yararlanabilirler. Her bankanın sunduğu avantajlı faiz oranları, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için ek bir gelir kaynağı oluşturuyor ve Türk Lirası mevduatının cazibesini artırıyor.