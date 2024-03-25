 Fırtına ve sağanak yağışla başlayan hafta, güneşli günlerle devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin çeşitli bölgeleri yeni haftaya yoğun yağışlar ve fırtına uyarısı ile giriş yapacak. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nin batı kesimleri, kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında kalacak. İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi de aralıklarla yağmurun etkisinde olacak.

İlk Günlerde Yağış ve Fırtına Bekleniyor

Haftanın ilk günlerinde Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de başlayacak olan sağanak yağışlar, Salı günü itibarıyla yerini fırtınaya bırakacak. Fırtına uyarısı, özellikle denizlerimizi etkileyecek güçte olup, Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege denizlerinde vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Hafta Ortasında Sıcaklık Artışı

Yağışlı ve fırtınalı günlerin ardından, haftanın ortasından itibaren ülke genelinde sıcaklık artışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde 20 derecelere ulaşması beklenen sıcaklıklar, Ege ve Akdeniz'de ise 25 dereceye kadar çıkacak. Bu sıcaklık artışı, yağışlı havalardan sonra vatandaşlara güneşli ve ılıman bir mola sunacak.